Devriez-vous acheter une tablette Surface en 2022 ?

Les Surface 2-in-1 de Microsoft combinent les fonctionnalités de Windows 11 avec la portabilité et la flexibilité d’une tablette. Mais alors que les tablettes iPad d’Apple sont si pratiques, flexibles et populaires, et que de nombreuses tablettes Android sont bien plus abordables, devriez-vous vraiment acheter une tablette Surface à la place ?

Quels sont les modèles disponibles, et qu’allez-vous gagner ou perdre en achetant une tablette Surface plutôt qu’une tablette iPad ou Android ? C’est ce que nous allons découvrir !

Quelles sont les meilleures tablettes Surface à acheter en ce moment ? Commençons par examiner les tablettes Surface les plus courantes et les plus populaires de Microsoft, et voyons si l’une d’entre elles peut vous convenir.

Surface Go 3

Il s’agit du dernier modèle de la populaire gamme Surface Go de Microsoft, et il est le plus populaire principalement en raison de son prix raisonnablement bas. Débutant à 439 euros (et bénéficiant souvent de remises), la Surface Go 3 est votre seul et unique choix de tablette Windows abordable, mais offrant une sensation de qualité supérieure, au cas où vous auriez toujours voulu essayer le concept sans vous ruiner.

Si vous venez d’un iPad, préparez-vous à être patient, car Windows peut parfois être un peu lent à répondre.

Vous ne jouerez pas non plus avec des titres plus récents ou plus lourds, et pour les titres plus anciens, vous devrez coupler la Surface Go 3 avec une manette Xbox, ou envisager d’acheter le clavier Surface Go Type Cover. Ce dernier se fixe facilement au bas du Surface Go, est agréable au toucher, dispose d’un rétroéclairage et n’a pas besoin d’être rechargé.

Mais soyons réalistes, cet appareil est surtout adapté à la consommation de médias, et sa béquille intégrée en fait une expérience parfaitement pratique. Regarder des vidéos YouTube et des films sur le Surface Go 3 est une joie, car son écran de 10,5 pouces offre de belles couleurs et un bon contraste, et nous avons même des haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant, ce qui est rare !

En outre, pour un environnement de travail plus léger ou un travail scolaire, cette tablette s’en sortira raisonnablement bien. Vous pouvez soit obtenir le clavier susmentionné séparément, soit acheter le stylet Surface Pen et écrire à l’ancienne pour votre travail ou vos études.

La Surface Go 3 de base, à 439 euros, n’est équipée que de 4 Go de RAM et du processeur Intel Penium 6500Y, mais vous pouvez aller jusqu’à 8 Go + Intel Core i3, mais le prix augmente alors de manière significative, et il est alors préférable d’envisager l’une des prochaines tablettes Surface plus performantes que nous allons examiner…

Surface Pro 7+

La Surface Pro 7+ est la tablette Surface la plus complète à acheter actuellement, car elle est livrée avec un clavier. Que vous souhaitiez l’utiliser comme une tablette ou comme un ordinateur portable, elle est prête à faire les deux ; pas besoin d’acheter quoi que ce soit d’autre.

Comme vous pouvez le deviner d’après le nom Pro, cette tablette Surface est équipée d’un meilleur processeur que le modèle Go, et de plus de RAM également. En outre, Microsoft annonce une autonomie de 15 heures sur une seule charge, mais prenez cela avec un grain de sel ; en réalité, il s’agit plutôt de 12 heures. Ce qui est tout de même assez impressionnant.

La Surface Pro 7+ de base coûte 929 euros et embarque un Intel Core i3 de 11e génération + 8 Go de RAM, mais vous pouvez passer à un Core i5 pour 200 dollars de plus. Encore une fois, ce ne sera pas votre bête de somme en matière de productivité, mais c’est une tablette bien plus adaptée au travail de bureau que la Go, avec son clavier inclus, son Core i3 au minimum, sa longue autonomie, une webcam de 5 mégapixels à 1080p très compétente pour vos appels vidéo, une caméra arrière de 8 mégapixels pour scanner des documents et autres, et la prise en charge du stylet Surface Pen (vendu séparément).

Surface Pro 9

Pour l’instant, la Surface Pro 9 est la tablette Surface que Microsoft veut que vous achetiez, car c’est la meilleure et la plus performante. Offrant la puissance d’un ordinateur portable et la flexibilité d’une tablette, elle est proposée à un prix de départ élevé de 1 299 euros pour la variante de base Core i5 de 12e génération avec 8 Go de RAM, mais comme toujours, vous pouvez opter pour un modèle plus puissant.

Là encore, si vous prévoyez de travailler sérieusement et que vous voulez quelque chose de portable, cette tablette est certainement ce que Microsoft peut vous offrir de mieux, et elle est en effet non seulement capable de répondre à tous vos besoins, mais elle a aussi l’air la plus haut de gamme, avec les bords d’écran les plus fins.

Elle est plus légère que de nombreux ordinateurs portables (879 grammes), possède un grand et bel écran tactile de 13 pouces recouvert d’un verre Gorilla Glass 5, deux ports USB-C pour la charge et la connexion, et une longue autonomie, entre 15 et 19 heures, selon le modèle que vous choisissez.

Ce magnifique écran haute résolution (2 880 x 1 920 pixels) et à taux de rafraîchissement élevé (120 Hz) est le must-have de cet appareil, ce qui en fait non seulement un appareil adapté au travail et aux jeux, mais sans doute la meilleure tablette Windows jamais conçue pour regarder des films et des vidéos.

Donc, bien que le prix soit élevé, si vous pouvez vous le permettre et que vous voulez la meilleure tablette Surface 2-en-1 que Microsoft ait à offrir, la Pro 9 vaut vraiment la peine d’être considérée.

Une tablette Surface peut-elle remplacer votre PC ?

Vous devriez acheter une tablette Surface si vous avez besoin du système d’exploitation Windows et si vous utilisez des applications de bureau qui ne sont pas disponibles sur Android ou iOS. Vous devriez également envisager d’acheter une tablette Surface, en particulier un modèle Go, si vous voulez un appareil Windows abordable pour la consommation de contenu, par opposition à un ordinateur portable standard à petit budget. Principale raison : la Surface Go est plus haut de gamme, avec un meilleur écran et de meilleurs haut-parleurs que la plupart des ordinateurs portables bon marché. C’est donc le choix le plus judicieux.

Ou peut-être voulez-vous simplement essayer quelque chose de nouveau et de portable, qui peut à la fois fonctionner comme votre PC Windows 11, tout en étant capable de se transformer en tablette de consommation multimédia à la volée. Pour cela, la polyvalence des tablettes Surface Pro, combinée à tout ce qu’offre Windows 11, ne peut être sous-estimée.

Vous ne devriez pas acheter une tablette Surface si vous voulez simplement un appareil uniquement dédié à la consommation de médias, car de nombreuses tablettes Android bon marché peuvent déjà le faire pour vous, et le feront plus rapidement. Vous devriez également éviter la Surface Go, moins chère, si vous avez besoin de faire des travaux lourds comme le montage vidéo, l’édition d’images ou le dessin, car même l’iPad le moins cher l’écrasera en termes de performances, et est donc bien meilleur pour faire ces choses avec un budget limité.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, vous ne devriez pas acheter une tablette Surface uniquement pour les jeux, en particulier les jeux triple A, car ce n’est pas du tout pour cela que ces appareils sont conçus. Envisagez plutôt l’un des nombreux ordinateurs portables de jeu disponibles sur le marché, qui peuvent parfois être trouvés pour un prix inférieur à celui de la Surface Pro 9, mais qui vous offriront une bien meilleure expérience de jeu.