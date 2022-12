Google travaille sur des mises à jour OTA plus rapides pour sa gamme Pixel

Cherchant à réduire le temps nécessaire à un utilisateur de Pixel pour installer une mise à jour OTA (over-the-air), Google a soumis de nouveaux correctifs à l’Android Open Source Project (AOSP) Gerrit. Selon Mishaal Rahman d’Esper et Android Police, les correctifs ont permis de réduire de 10 minutes, soit 43 %, le temps nécessaire pour installer une mise à jour OTA de 2,2 Go sur un Pixel 6 Pro. Les correctifs ont également réduit le temps nécessaire à l’installation d’une mise à jour incrémentielle de 376 Mo à 16 minutes contre 22 minutes (soit une réduction de 27 %).

Google a introduit les mises à jour transparentes (Seamless Update) pour Android avec Android 7,0 Nougat qui a été publié à l’été 2016. Les premiers smartphones à recevoir la mise à jour ont été le Nexus 6, le Nexus 5X et le Nexus 6P. Mais, Google n’a jamais exigé que les fabricants de smartphones Android incluent Seamless Update avec leurs appareils.

Pour faire simple, les modèles Pixel installent les mises à jour OTA en arrière-plan sur une partie inactive du smartphone. Pendant que cela se produit, la partition active continue de fonctionner, ce qui vous permet de continuer à utiliser votre Pixel comme si rien d’autre ne se passait. Lorsque l’installation est terminée, les utilisateurs de Pixel sont invités à redémarrer leur smartphone, car la partition inactive avec la mise à jour installée bascule avec la partition active.

Google is working on making OTA updates faster. A new set of patches has been submitted to AOSP that speed up OTAs on devices that use the virtual A/B with compression update mechanism. Combined, these improvements bring a full OTA install time from ~23 minutes to ~13 minutes! pic.twitter.com/2hDliWzUZZ

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 30, 2022