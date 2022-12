1Password révèle un module complémentaire d’authentification sans mot de passe

La nouvelle solution est actuellement disponible pour les clients de 1Password utilisant des comptes Famille ou Professionnel et elle comprendra une prise en charge de la majorité des navigateurs grand public, notamment Chrome, Firefox, Brave et Edge.

Les fournisseurs tiers pris en charge par la nouvelle extension comprennent Google, Apple, Facebook, Twitter, Microsoft, Okta et GitHub. Ainsi, les utilisateurs n’ont plus besoin de se rappeler quel fournisseur ils ont utilisé pour ce service spécifique puisque 1Password peut le faire pour eux.

L’authentification unique (SSO) permet aux employés de se connecter à plusieurs de leurs comptes avec une seule identité sécurisée, au lieu de créer et de gérer des noms d’utilisateur et des mots de passe distincts pour chaque site Web.

La société de gestion de mots de passe 1Password vient de lancer une nouvelle fonction « Sign-in with » , qui permet aux utilisateurs de sauvegarder et de remplir automatiquement les identifiants qu’ils utilisent pour les fournisseurs tiers de « Single sign-on » .