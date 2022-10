Nothing apporte de multiples améliorations pour la caméra arrière de son Phone (1)

Nothing a envoyé un e-mail la semaine dernière à propos du premier smartphone Android de la société, le Nothing Phone (1). La société parle du double capteur photo arrière de 50 mégapixels alimenté par le capteur Sony IMX766. Selon Nothing, « Depuis son lancement, nous sommes à votre écoute. Et nous avons constamment perfectionné le matériel et les réglages. Pour booster notre appareil photo à son plein potentiel ».

Nothing note qu’elle a déposé quatre mises à jour logicielles majeures depuis juillet, Nothing OS 1.1.4 étant la dernière déposée par la société. Si vous n’avez pas encore mis à jour votre Nothing Phone (1), vous pouvez le faire en allant dans Paramètres > Mise à jour du système.

De Nothing OS 1.1.1 à 1.1.4, les changements suivants ont été apportés au système de caméra du Nothing Phone (1) :

Des tons de peau plus naturels lors de l’utilisation de la caméra frontale

Réduction du temps de prise de vue pour les images en mode nuit

Les scènes d’extérieur sont encore plus nettes avec le HDR multi-image

Coloration optimisée des visages en extérieur

Des photos de nuit plus claires avec le HDR basse lumière

Qualité des couleurs homogènes entre les deux caméras

Des images plus stables avec un flou minimal, grâce au nouvel algorithme de détection des mouvements

Des images ultra-larges plus nettes et plus rapides avec le HDR

Des photos de nuit plus vraies que nature avec une meilleure précision des couleurs

Des portraits plus clairs et plus naturels réalisés avec la caméra frontale

Nothing a inclus quelques images prises avec la nouvelle caméra et a également diffusé deux vidéos sur YouTube qui montrent les différences entre les photos prises sur un smartphone fonctionnant avec la version originale du système d’exploitation et un modèle utilisant la dernière version de Nothing OS.

Un smartphone alléchant

Le smartphone arbore un écran AMOLED de 6,5 pouces d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels avec un ratio 20:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot se trouve le chipset Snapdragon 778G+ de 6 nm de Qualcomm avec 8 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage. À l’arrière, on trouve un capteur primaire de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1.9 et une caméra ultra-large devant un autre capteur de 50 mégapixels arborant une ouverture f/2,2. Un capteur frontal de 16 mégapixels est utilisé pour la caméra frontale.

Une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, dotée d’une vitesse de charge rapide de 33 W avec et 15 W sans fil, permet de garder le tout allumé. Android 12 est préinstallé, et le prix de l’appareil est de 469 euros.