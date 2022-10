Amazon s’apprête à lancer ses prototypes de satellites Internet l’année prochaine

by

Amazon s’apprête à lancer deux satellites de test pour sa constellation Internet par satellite Project Kuiper, conçue pour concurrencer des services comme Starlink et OneWeb de SpaceX. Dans un communiqué de presse publié en milieu de semaine dernière, la société indique que les prototypes, baptisés Kuipersat-1 et Kuipersat-2, seront mis en orbite par une fusée Vulcan Centaur de la United Launch Alliance (ULA) au début de l’année 2023.

L’entreprise indique que ce lancement lui permettra d’effectuer des tests sur sa technologie de réseau de satellites à l’aide de données provenant de l’espace et que ces données « aideront à finaliser la conception, le déploiement et les plans opérationnels de notre système de satellites commerciaux ».

Le calendrier marque un léger retard par rapport au plan initial d’Amazon ; l’année dernière, la société a annoncé qu’elle lancerait les prototypes au quatrième trimestre 2022, en utilisant une fusée complètement différente d’une société appelée ABL Space Systems.

Le début de l’année 2023 n’est pas très éloigné, mais il reste encore beaucoup de choses à régler pour que le lancement ait lieu dans les temps. Tout d’abord, Amazon doit terminer la construction des satellites, ce qui, selon le communiqué de presse, sera fait dans le courant de l’année. La fusée n’est pas non plus terminée — ULA a déclaré dans un communiqué de presse mercredi qu’elle prévoyait que Vulcain soit entièrement assemblé d’ici novembre et testé d’ici décembre — mais pour l’instant, elle doit encore installer les moteurs.

Il ne s’agit pas non plus d’une plateforme de lancement éprouvée ; ce sera le premier vol de la fusée.

De réels enjeux

Les deux entreprises ont des délais à respecter. Comme le souligne le Washington Post, ULA doit lancer Vulcain deux fois avant le quatrième trimestre 2023 pour prouver qu’il est suffisamment fiable pour effectuer des missions pour l’US Space Force. De son côté, Amazon doit lancer la moitié de ses satellites avant 2026 pour conserver sa licence FCC. C’est plus loin que la fin de l’année prochaine, mais étant donné que la constellation d’Amazon devrait être composée de 3 236 satellites, il faudra procéder à un certain nombre de lancements au cours des prochaines années. Trente-huit d’entre eux seront effectués à l’aide du Vulcain, tandis que plusieurs autres le seront avec des fusées d’Arianespace et de Blue Origin de Jeff Bezos.

Une fois sa flotte de satellites en orbite, Amazon affirme que son plan consiste à « fournir un haut débit rapide et abordable aux communautés non desservies et mal desservies du monde entier ». Elle a également conclu un accord avec Verizon pour servir de liaison de retour pour les tours cellulaires LTE ou 5G éloignées.