Twitter commence à tester la nouvelle fonctionnalité Spaces pour les communautés Twitter.

Certains fans de l’application Twitter Communautés, récemment lancée par Twitter, pourraient voir une fonctionnalité supplémentaire au service aujourd’hui, puisque Twitter commence à tester une nouvelle fonctionnalité pour celui-ci.

Mercredi, Twitter a annoncé, par un co-tweet, qu’il allait commencer à tester une fonctionnalité appelée Espaces communautaires (une combinaison de Twitter Communautés et Twitter Spaces, d’où le co-tweet entre les comptes Twitter Communautés et Spaces).

Communities 🤝 Spaces starting today we’re rolling out the Community Spaces test where some admins + mods will be able to host Spaces in their Communities pic.twitter.com/gdlxR9IZiH —Twitter Communities (@HiCommunities) October 12, 2022

Essentiellement, la fonctionnalité expérimentale des Espaces communautaires permettrait aux Communautés Twitter d’accueillir un Espace (une conversation audio en direct hébergée sur Twitter) au sein d’une Communauté. Le test de la fonction Espaces communautaires commence aujourd’hui et son accès devrait être limité à certains modérateurs et administrateurs de communautés aux États-Unis. Le test est également limité aux versions Android et iOS des applications mobiles de Twitter.

Il est intéressant de noter que, selon le guide du centre d’aide de Twitter sur le sujet, les Espaces communautaires peuvent toujours être fréquentés par des utilisateurs de Twitter qui ne sont pas membres de la communauté qui accueille l’espace. Et selon l’annonce publiée sur Twitter, les non-membres peuvent rejoindre un Espace « mais seuls les membres de cette Communauté peuvent répondre à l’Espace ».

Le guide du centre d’aide indique également que si les membres d’une communauté ne peuvent pas accueillir un espace dans leur communauté, ils peuvent néanmoins demander à y intervenir en tant qu’orateur.

Pas disponible en France

Si vous ne le savez pas, Twitter Communautés est un service qui permet aux utilisateurs de Twitter de créer et de rejoindre des communautés axées sur des intérêts et des loisirs spécifiques, comme la cuisine et la mode. Elles sont un peu comme les groupes Facebook, mais leur esthétique est plus proche de celle des subreddits de Reddit. Pour l’instant, les messages publiés dans les communautés sont essentiellement des tweets qui peuvent contenir ou non des images ou des vidéos.

Si les Espaces communautaires sont bien testés et que Twitter décide d’en faire une fonctionnalité permanente pour ses communautés, il semble que la possibilité d’organiser des conversations audio pourrait contribuer à rendre les communautés plus actives sur l’application.