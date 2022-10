Un prototype du AirPower d’Apple se montre dans une vidéo

Il s’agit d’un cas rare où Apple, l’entreprise technologique la plus géniale du monde, a dû annuler un produit qui aurait été bien accueilli par ses clients fidèles s’il avait fonctionné comme il était censé le faire — et s’il avait fonctionné correctement avec les modèles d’iPhone autres que l’iPhone X.

Pour utiliser le prototype AirPower d’Apple, Unbox Therapy a utilisé un port USB-C de MacBook Pro avec un câble Lighting vers USB-C d’Apple. Apple Demo a recommandé que les seuls modèles d’appareils Apple à charger soient l’iPhone X, les AirPods et les modèles d’Apple Watch sans aimant MagSafe — tout modèle plus récent aurait pu endommager le tapis de charge s’il consomme plus d’énergie. Quel que soit l’appareil placé sur le tapis, il ne devait être chargé que pendant une minute, car il dispose d’une période de refroidissement de cinq minutes avant que d’autres appareils Apple ne soient placés sur la seule bobine qui fonctionne.

Le Apple AirPower a été conçu pour charger simultanément l’iPhone, les AirPods et l’Apple Watch. Cependant, la conception du tapis de charge sans fil était défectueuse, car sa distribution d’énergie dépendait de l’emplacement de chaque appareil sur le tapis, malgré les 22 bobines qui se chevauchent, et chaque appareil nécessitait une quantité d’énergie différente.

Vous vous souvenez quand le tapis de recharge sans fil AirPower d’Apple a été annoncé aux côtés de l’iPhone X en 2017, seulement pour qu’Apple annule sa production deux ans plus tard ? Les chaînes YouTube Apple Demo et Unbox Therapy ont ravivé ce souvenir avec une vidéo démontrant un rare prototype fonctionnel, selon un rapport de MacRumors.