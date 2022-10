Proton VPN publie Stealth Protocol pour échapper à la censure sur Internet

L’un des meilleurs services VPN du moment, Proton VPN a publié un nouveau protocole VPN qui, selon la société, aidera les citoyens des pays où l’Internet est censuré à contacter le monde extérieur sans risque d’interception. Baptisé Stealth Protocol, il est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs de Proton VPN, y compris ceux de la formule gratuite du service.

Après avoir renforcé son infrastructure de sécurité et la vitesse de ses connexions — respectivement avec des fonctionnalités telles que ses serveurs Secure Core et VPN Accelerator — le fournisseur basé en Suisse cherche maintenant à garantir que tous ses utilisateurs à travers le monde puissent profiter pleinement d’une liberté Internet accrue.

« Alors que nous avons intensifié nos efforts pour construire un VPN plus résistant à la censure, les gouvernements autoritaires ont également intensifié leurs efforts pour bloquer les VPN », a déclaré le fournisseur dans son article de blog.

Les développeurs de Proton ont expliqué que les précédents projets tentant d’obscurcir les protocoles VPN existants n’ont pas réussi par le passé à fournir une fonctionnalité complète et efficace. « Nous avons conçu notre protocole Stealth dès le départ pour éviter ces problèmes. Avec Stealth activé, votre connexion Proton VPN sera presque totalement indétectable ».

Selon Andy Yen, fondateur et PDG de la société Proton : « La censure d’Internet est devenue une course à l’armement ». Alors que certains gouvernements tentent de contrôler l’Internet — on pense notamment à l’Iran et à la Russie —, de plus en plus de personnes contournent ces restrictions en utilisant des VPN. Les autorités, à leur tour, ont pris des contre-mesures contre les VPN, comme l’identification du trafic VPN.

Today, we’re introducing Stealth, our new custom-built anti-censorship protocol for Proton VPN. As surveillance around the world has grown, we’ve built a completely new protocol capable of bypassing internet censorship in authoritarian regimes: https://t.co/VY1Bl5x2qW pic.twitter.com/QL09UJozZA — Proton VPN (@ProtonVPN) October 11, 2022

Soyez anonyme

Le protocole Stealth est la prochaine étape de cette course à l’armement : il permet de déguiser le trafic, le faisant ressembler à une connexion traditionnelle, sans les signes révélateurs d’un VPN. Proton VPN n’est pas le premier à le faire : VyprVPN, par exemple, propose le protocole Chameleon pour faire quelque chose d’analogue, et le protocole proxy Shadowsocks peut également faire en sorte que sa connexion ressemble à du trafic normal.

Ce qui distingue ProtonVPN, dans ce cas, c’est qu’il offre sa technologie gratuitement. Il affirme également que l’utilisation du protocole Stealth se fait sans baisse de performance, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les personnes qui ont affaire à une infrastructure Internet médiocre. Pour utiliser le nouveau protocole, il suffit d’aller dans les paramètres de sécurité de votre application Proton VPN, de trouver le menu « Protocoles » et de sélectionner « Stealth ».