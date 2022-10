Google confirme que le Tensor G2 est en fait une puce en 5 nm

Lors de son événement Made by Google d’octobre, le géant technologique a révélé le Tensor G2. Depuis un certain temps, Internet a supposé que sous le capot du Pixel 7 se trouve une puce basée sur la technologie de 4 nm en raison des rumeurs et du fait que Google n’a pas confirmé la technologie de processus du Tensor G2.

Cependant, il semble que l’Internet avait tort. Le Tensor G2 est en fait un SoC en 5 nm, et non en 4 nm. Ceci a été confirmé à Android Authority par un porte-parole de Google. Le représentant a déclaré que le Tensor G2 a été conçu pour des cas d’utilisation réels et que l’architecture 5 nm a permis d’atteindre cet objectif tout en améliorant les performances et l’efficacité énergétique du chipset.

Mais la réponse de Google ne révèle toujours pas le nom du fabricant du Tensor G2. Si l’on se fie aux rumeurs, le chipset serait fabriqué par Samsung. Les deux sociétés se sont déjà associées pour créer la première génération de la puce Tensor, et Google pourrait donc avoir utilisé à nouveau la technologie de Samsung pour son SoC interne de nouvelle génération.

Mais lequel des deux nœuds 5 nm de Samsung a été utilisé reste un mystère.

Comme vous le savez probablement, un processus plus petit signifie généralement une meilleure efficacité énergétique. Et pour le moment, tous les SoCs phares comme le A16 Bionic d’Apple, le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm et le Exynos 2200 de Samsung sont construits sur des nœuds de 4 nm.

Cependant, Google semble parier davantage sur le logiciel que sur le matériel. Comme l’a déclaré le porte-parole de Google à Android Authority, le Tensor G2 utilise un TPU (Tensor Processing Unit) de nouvelle génération, qui fait progresser encore plus les capacités d’apprentissage automatique du chipset.