Samsung nous sensibilise au recyclage des anciens smartphones et tablettes

En parlant des vieux smartphones non recyclés conservés dans les tiroirs, si vous décidez de garder votre vieux smartphone Galaxy, assurez-vous de lire les directives de Samsung sur la façon d’entretenir la batterie de ces appareils pour éviter qu’ils ne déclenchent des réactions chimiques qui dilatent les batteries. On entend beaucoup parler ces derniers temps des vieux smartphones Samsung qui souffrent de ces problèmes de batterie, même si, pour la plupart, ils pourraient être évités avec un peu d’entretien.

Selon Samsung France, plus de 100 millions de smartphones inutilisés sont aujourd’hui rangés dans les tiroirs , et bien que 78% de leurs composants puissent être recyclés, les clients ne sont pas très enclins à s’engager dans cette démarche. Seuls environ 5 % des utilisateurs de smartphones choisissent de recycler leurs vieux appareils, d’où l’initiative de sensibilisation à la réutilisation et à la récupération des matériaux.

Les habitants de Saint-Quen sont également invités à une conférence accueillant le président-directeur général de Samsung Electronics France et d’autres dirigeants. Ils aborderont l’importance du recyclage et de la réparation des appareils mobiles dans le contexte de notre climat. La conférence aura lieu le 12 octobre à la Serre Wangari à Saint-Quen .

Samsung a lancé une initiative visant à sensibiliser le public français au recyclage des technologies numériques . L’entreprise a installé des points de collecte dans la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, où les habitants peuvent déposer leurs appareils usagés, notamment des smartphones, des tablettes et des accessoires mobiles. Samsung récupérera ces appareils et accessoires pour les confier à l’organisation ECOSYSTEM.