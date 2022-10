Ces fonctionnalités du Pixel 7 arrivent bientôt sur les anciens Pixel

Traditionnellement, Google est capable de prendre certaines des nouvelles fonctionnalités qu’il introduit avec ses derniers modèles Pixel et de les faire ajouter aux anciens Pixel par une mise à jour logicielle. Oui, cela permet de dédramatiser et de ne pas avoir le dernier Pixel. Google a confirmé que certaines fonctionnalités exclusives de la série Pixel 7 se dirigent vers les anciens modèles. Selon PhoneArena, la série Pixel 6 de l’année dernière sera la première à obtenir ces nouvelles fonctionnalités.

La société a déclaré à la publication que tous les modèles Pixel avec une puce Tensor, alias la ligne Pixel 7 et Pixel 6, obtiendront la fonctionnalité Clear Calling dans la prochaine phase de fonctionnalités prévue en décembre. L’option réduit les bruits de fond pendant les appels téléphoniques.

Le même Feature Drop apportera également une nouvelle fonctionnalité de Google Assistant permettant aux utilisateurs de Pixel 7 et Pixel 6 de faire taire les appels entrants en utilisant des commandes vocales. L’option a été précédemment repérée dans un démontage de l’application Google et rejoint les phrases rapides « Arrêter », « Snooze », « Répondre » et « Refuser » qui fonctionnent déjà sur la série Pixel 6.

À part cela, tous les Pixel alimentés par une puce Tensor obtiendront la fonctionnalité de selfie guidé (Guided Frame) du Pixel 7. L’option d’accessibilité aide les personnes ayant des problèmes de vue à prendre un selfie en utilisant des instructions vocales pour positionner le smartphone et former un cadre correct.

Les améliorations de Real Tone réalisées pour les nouveaux smartphones Pixel arriveront également sur les modèles de l’année dernière et seront intégrées aux modes Vision de nuit et Portrait.

Par ailleurs, la prise en charge de Spatial Audio pour les Pixel Buds Pro sera étendue aux Pixel 6 et 6 Pro. La fonctionnalité crée un effet sonore surround 3D pour une expérience d’écoute améliorée. Enfin, le widget En bref afficherait également de nouvelles informations sur tous les modèles Pixel, et la fonctionnalité de transcription des messages vocaux sera dirigée vers tous les modèles Pixel 4 a et plus.

Le prochain Pixel Feature Drop est prévu pour le mois de décembre.