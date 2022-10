Comment annuler ou modifier un iMessage sur l’iPhone, l’iPad et le Mac ?

Pour modifier un message, touchez et maintenez (ou cliquez et maintenez) un message puis choisissez « Modifier » pour modifier le contenu du message.

Pour annuler un message, appuyez et maintenez le message (ou cliquez et maintenez sur un Mac) puis choisissez l’option « Annuler l’envoi » qui apparaît. Lorsque vous annulez un message, le destinataire reçoit une petite notification en bas de l’écran indiquant que le message a été annulé.