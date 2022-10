Made by Google 2022 : ce à quoi il faut s’attendre de l’événement du 6 octobre

L’événement Pixel 7 de Google est tout proche, le spectacle étant prévu pour démarrer le 6 octobre à 16 heures, heure de Paris. Bien sûr, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro seront là, mais le spectacle sera plus grand qu’un simple événement de lancement pour les nouveaux smartphones de l’entreprise. Par exemple, Google présentera son premier wearable — la Pixel Watch. Nous pourrions également avoir droit à quelques surprises.

L’entreprise de Mountain View n’a pas vraiment été discrète sur ce qui pourrait être présenté. De nombreuses fuites ont également fait surface au cours des dernières semaines. En rassemblant toutes ces informations, passons rapidement en revue tout ce que nous nous attendons à voir lors de la conférence de Google.

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro

En commençant par le titre de l’événement, nous allons avoir notre meilleur aperçu officiel du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro depuis l’événement Google I/O en mai dernier. Lors dudit événement, le géant technologique nous a donné notre premier aperçu du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro et les divers coloris. Les rendus ont révélé que la barre de caméra — introduite dans la série Pixel 6 — restera en place pour la série Pixel 7. Cependant, le boîtier en verre de la barre de caméra a été remplacé par de l’aluminium recyclé.

Bien que Google ne soit pas entré dans les détails en mai, nous nous attendons à ce que la société nous donne des détails sur les spécifications de l’appareil lors de son prochain événement. Bien que la firme n’ait pas encore officiellement étalé les détails, nous avons une assez bonne idée de ce dont le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont capables.

Sur la base de ce que nous savons, la série Pixel 7 sera largement la même que son prédécesseur. Cependant, les fuites suggèrent que la caméra frontale sur les deux appareils sera mis à niveau à 11 mégapixels. De plus, le Pixel 7 Pro pourrait troquer le Sony IMX586 de 48 mégapixels dans son emplacement téléobjectif pour un capteur Samsung GM1 de 48 mégapixels. Mais la plus grande différence sera l’inclusion de la puce Tensor de seconde génération de Google.

Nous avons également une idée du prix de chaque appareil. Une fuite qui a fait surface la semaine dernière a révélé que le Pixel 7 sera probablement vendu à 599 dollars, tandis que le Pixel 7 Pro sera disponible pour 899 dollars. Donc, les deux modèles seront probablement à peu près au même prix que l’année dernière. De plus, les deux smartphones seront mis en précommande le même jour que l’événement.

La Pixel Watch

La série Pixel 7 est peut-être la tête d’affiche, mais nous ne pouvons pas oublier la très attendue Pixel Watch. Comme mentionné précédemment, la Pixel Watch sera la première smartwatch de Google et les rumeurs ont tourbillonné autour de l’appareil depuis qu’elle a été dévoilée à la Google I/O.

Ce que nous savons, c’est que le gadget sera lancé aux côtés du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. En fait, certaines personnes ont même commencé à les trouver cachés dans les boutiques. On s’attend à ce que la Pixel Watch coûte plus cher qu’une montre Fitbit. Une fuite place le coût du modèle Wi-Fi à hauteur de 349,99 dollars.

En ce qui concerne le design, la smartwatch aura un cadran circulaire qui permet de la différencier du design carré d’Apple. L’appareil sera également livré avec des bracelets propriétaires dans plusieurs options différentes telles que la maille, le cuir, le tissu, le silicone, et plus encore.

Une autre chose que vous pouvez vous attendre à voir révélée lors du salon est l’intégration Fitbit de la Pixel Watch. Google a déclaré que la Pixel Watch aura une intégration profonde avec Fitbit, ce qui est logique étant donné que Google a acquis Fitbit en 2021. Elle fonctionnera également sur une puce Exynos 9110 — sortie en 2018 — avec Wear OS 3.

Au-delà de cela, d’autres fuites nous ont dit que nous pourrions obtenir 32 Go de stockage interne et la plus grande quantité de RAM vue sur tout appareil fonctionnant sous Wear OS. Cependant, elle pourrait décevoir dans l’autonomie si les rumeurs sont vraies au sujet d’une batterie de 300 mAh.

Google Nest Wifi Pro

Maintenant que nous avons éliminé les éléments évidents, il est temps de nous plonger dans les produits qui pourraient faire une apparition surprise lors de l’événement. Le nouveau Google Nest Wifi Pro est l’un de ces produits qui pourraient faire son apparition sur nos écrans.

Selon une page produit publiée prématurément, nous savons que l’appareil s’appelle le routeur Google Nest Wifi Pro 6E. La fuite a révélé que le produit de la maison connectée aura des capacités Wi-Fi 6E et un prix de 199 dollars. Il a également été constaté que l’appareil sera disponible en packs de deux et trois pour respectivement 299 et 399 dollars.

En imitant certains des schémas de couleurs des autres appareils Pixel, le routeur Google Nest Wifi Pro 6E devrait être disponible en Snow (blanc), Linen (brun clair), Fog (bleu clair) et Lemongrass (jaune/vert clair).

Divers

Il n’est pas rare que des entreprises présentent des produits déjà disponibles lors d’événements de ce type, et on peut penser que Google fera de même. Pourquoi pas lorsque vous avez l’attention de tous ? Nous pourrions voir Google projeter quelques images et consacrer une minute ou deux à parler de certains de ses wearables Fitbit. Par exemple, la Fitbit Sense 2 et la Versa 4 ont été lancées récemment et Google pourrait passer un peu de temps à mettre en lumière ces appareils.

Il est également possible que nous entendions parler d’une nouvelle sonnette Nest qui serait la deuxième génération de la sonnette Nest mentionnée par Google l’année dernière.

Qu’avez-vous le plus hâte de voir lors de l’événement du 6 octobre ?