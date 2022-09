Logitech vend désormais des versions spécifiques pour Mac de ses meilleurs claviers et souris

Le MX Mechanical Mini for Mac de Logitech est le premier clavier mécanique de la société « optimisé pour Mac ». Comme son nom l’indique, le clavier est une version améliorée du MX Mechanical Mini que Logitech a lancé en début d’année, avec quelques fonctionnalités spécifiques au Mac.

Il fait partie d’un quatuor de nouveaux accessoires Mac que la société annonce et qui comprend également la souris MX Master 3S for Mac, la souris ergonomique Lift for Mac et le clavier Bluetooth K380 for Mac.

Plus précisément, les caractéristiques Apple du MX Mechanical Mini pour Mac incluent la suppression des légendes Windows et Alt sur le MX Mechanical Mini original, ne laissant que les touches Option et Command de macOS. En plus de sa version gris foncé, il est également disponible dans un nouveau schéma de couleurs gris clair qui vise à offrir une « esthétique de conception cohérente » lorsqu’il est utilisé avec des ordinateurs Mac, selon Delphine Donné de Logitech. Cependant, il n’y a pas de raccourci pour ouvrir le Mission Control de macOS par défaut, et le clavier n’est disponible qu’avec des commutateurs tactiles à profil bas pour le moment, sans aucun signe des options de commutateurs linéaires ou cliquables qui étaient disponibles pour la version multiplateforme du clavier.

Une autre différence par rapport au MX Mechanical Mini standard est que ces accessoires sont uniquement Bluetooth, et ne sont pas livrés avec les dongles USB sans fil de Logitech. Cela a du sens étant donné que les dongles de Logitech n’ont pas encore fait le saut vers l’USB Type-C, mais cela signifie que les accessoires sont un peu moins polyvalents.

Des petites attentions

Comme le MX Mechanical Mini for Mac, le K380 Bluetooth Keyboard for Mac dispose également de touches spécifiques à Mac, et est disponible dans une nouvelle couleur bleu clair. Mais les caractéristiques axées sur le Mac du MX Master 3 S for Mac et de la souris ergonomique Lift for Mac semblent se limiter à leurs couleurs gris clair, les deux souris étant par ailleurs identiques aux modèles préexistants (et, surtout, déjà multiplateformes) de Logitech.

Les quatre accessoires seront mis en vente ce mois-ci, au même prix que les versions existantes. Le MX Mechanical Mini pour Mac coûte 159,99 euros, le K380 pour Mac 49,99 euros, le MX Master 3S pour Mac 129,99 euros, et le Lift pour Mac 79,99 euros.

Tous les produits Logitech pour Mac sont disponibles sur le site Web de Logitech.