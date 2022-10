WhatsApp travaille sur de nouveaux modes d’appareil photo pour les appareils Android

En ce qui concerne la disponibilité des fonctionnalités ci-dessus, elles sont encore en cours de développement, et il faudra probablement attendre un certain temps avant que les utilisateurs puissent y accéder.

Actuellement, tout ce que vous devez faire dans WhatsApp est d’appuyer sur le bouton et de le maintenir enfoncé afin d’enregistrer une vidéo, mais avec l’aide de cette fonctionnalité, vous n’aurez plus jamais besoin de faire cela — il suffit de passer en mode vidéo à la place.

La capture d’écran révèle que la société est en train de développer deux boutons supplémentaires qui permettront aux clients d’intervertir le mode de la caméra entre photo et vidéo et vice versa .

Cela donnera aux utilisateurs de nouvelles choses à découvrir et de meilleures possibilités. Récemment, la version bêta de WhatsApp a obtenu une prise en charge multi-appareils pour les tablettes Android et la fonction Liens d’appel , qui permet aux utilisateurs de commencer ou de rejoindre un appel facilement.