Hilton va concevoir les suites de l’équipage de la nouvelle station spatiale

La Station spatiale internationale (ISS) doit être mise hors service en 2031, mais ce ne sera pas la fin des astronautes américains qui vivent et travaillent en orbite terrestre basse (LEO).

En effet, la NASA a demandé à plusieurs entreprises privées de construire leurs propres avant-postes en orbite, dont au moins un devrait entrer en service avant la fin de cette décennie.

L’un de ces projets — une collaboration entre Voyager Space, Nanoracks et Lockheed Martin — fait appel au géant hôtelier Hilton pour l’aider à concevoir et à développer des suites pour les équipages séjournant à bord de sa station, appelée Starlab.

« Starlab sera plus qu’une simple destination, ce sera une expérience infiniment plus unique et artistique grâce à l’innovation, à l’expertise et à la portée mondiale de l’équipe Hilton », a déclaré Dylan Taylor, président et directeur général de Voyager Space, basé à Denver. « Voyager et Hilton sont profondément axés sur la création de solutions innovantes pour l’avenir de l’humanité et ce partenariat ouvre de nouvelles portes sur ce qui est possible pour l’exploration et l’habitation spatiales axées sur le confort ».

Chris Nassetta, président et chef de la direction de Hilton, a commenté : « Depuis des décennies, les découvertes dans l’espace ont un impact positif sur la vie sur Terre, et maintenant Hilton aura l’occasion d’utiliser cet environnement unique pour améliorer l’expérience des clients partout où ils voyagent. Cette collaboration historique souligne notre profond engagement à répandre la lumière et la chaleur de l’hospitalité et à offrir un séjour convivial et fiable — que ce soit sur terre ou dans l’espace ». On ne sait pas encore si le service de chambre fera partie du forfait, mais avec Starlab susceptible d’être en orbite autour de la Terre à une altitude d’environ 250 miles, d’une manière ou d’une autre, nous ne pouvons pas voir cela se produire.

L’année dernière, la NASA a accordé 160 millions de dollars à Voyager Space et à ses partenaires pour construire le Starlab. L’installation pourra accueillir jusqu’à quatre astronautes en même temps et contiendra un système de laboratoire de pointe pour les expériences scientifiques spatiales qui poursuivront le travail de l’ISS. Et grâce à ce nouvel accord, les quartiers d’hébergement devraient également être très confortables.

La NASA a également accordé des subventions importantes à d’autres entreprises privées pour leurs propres stations spatiales, dans l’espoir qu’au moins l’une d’entre elles soit en orbite avant la mise hors service de l’ISS dans 9 ans. Les autres bénéficiaires sont Blue Origin de Jeff Bezos et Northrop Grumman, basé en Virginie.

Le programme Commercial LEO Destinations, dans le cadre duquel les prix ont été attribués, implique que la NASA se tourne vers des entreprises privées pour obtenir de l’aide pour les futures stations spatiales, une démarche qui, selon l’agence, lui permettra de réaliser des économies annuelles de plus d’un milliard de dollars.