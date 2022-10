Apple lancera bien de nouveaux MacBook Pro en octobre

Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles de MacBook au cours du quatrième trimestre de cette année, selon un nouveau rapport de DigiTimes. Le média a également rapporté la semaine dernière que les fournisseurs se « préparent » pour les expéditions des produits à venir.

Ce rapport corrobore un certain nombre de rumeurs qui ont fait surface cet été et rend la perspective d’une sortie du MacBook en octobre de plus en plus probable.

En juin dernier, quelques jours seulement après qu’Apple ait lancé les MacBook Air et MacBook Pro M2, Bloomberg a rapporté que les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces mis à jour pourraient être expédiés au début de 2023. Ces MacBook ne seront probablement pas très différents de leurs prédécesseurs, mais ils devraient être équipés de puces M2 Max plus puissantes avec 12 cœurs de processeur et jusqu’à 38 cœurs de GPU.

Ce rapport évoque également un MacBook Air de 15 pouces prévu pour le printemps prochain au plus tard et un modèle de 12 pouces pour début 2024.

En août, Bloomberg a rapporté que les MacBook 14 et 16 pouces étaient « bien avancés dans le développement et les tests » et pourraient sortir dès cet automne. L’analyste Ming-Chi Kuo, autre source fiable, a également prédit que les produits commenceront la production de masse au quatrième trimestre de cette année.

Apple dévoile traditionnellement ses nouveaux ordinateurs en octobre, et nous nous attendons à ce que la société organise un événement matériel à Cupertino le mois prochain. Cependant, le matériel spécifique annoncé lors de cet événement a varié au fil des ans ; nous avons eu un premier aperçu des modèles M1 Pro et M1 Max MacBook Pro en 2021, mais nous pourrions tout aussi bien voir un iMac ou un Mac Pro cette année.

Les puces seront « la principale mise à niveau »

Cependant, ces rapports sur une sortie au quatrième trimestre font qu’il semble de plus en plus probable qu’Apple suivra le calendrier de l’année dernière et annoncera de nouveaux MacBook Pro le mois prochain.

L’année dernière, les MacBook Pro ont été profondément remaniés, avec le retour du MagSafe et d’un certain nombre de ports qui avaient disparu des appareils depuis plusieurs années.

Nous ne nous attendons pas à ce que les MacBooks de cette année incluent des changements de châssis de cette ampleur. Les sources de Kuo ont indiqué que les nouveaux processeurs seront « la principale mise à niveau » de la gamme MacBook Pro cette année. Kuo a également prédit que les processeurs qui feront leurs débuts dans ces machines ne seront probablement pas les premières puces MacBook en 3 nm, comme certaines rumeurs l’avaient précédemment indiqué. Kuo s’attend à ce que les nouveaux MacBooks « puissent encore adopter le nœud avancé de 5 nm », ce qui signifie qu’ils seraient construits sur le même processus que les récents modèles MacBook Air et MacBook Pro M2.