La détection des accidents de voiture de l’iPhone 14 doit être affinée

La nouvelle fonction de détection des accidents de voiture d’Apple pour l’iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8 est l’un des ajouts les plus remarquables à un portefeuille de produits par ailleurs modestement mis à niveau. L’accent mis sur la sécurité des utilisateurs est tout à fait admirable, en particulier lorsqu’il s’agit d’appeler les secours si vous n’êtes pas en état de le faire.

L’idée est simple. Lorsque les capteurs de votre iPhone détectent un impact soudain, l’écran s’allume et affiche un message demandant à l’utilisateur s’il a besoin d’une aide d’urgence. Si l’utilisateur ne répond pas dans les 20 secondes, un appel SOS est lancé aux services d’urgence, avec la localisation de l’accident.

Cependant, une fausse alerte peut être une expérience traumatisante pour les personnes de votre famille et de votre cercle d’amis qui reçoivent l’alerte de mauvais augure. Le cinéaste Douglas Sonders l’a appris à ses dépens lorsque son iPhone 14 Pro Max est tombé alors qu’il conduisait sa moto à 100 km/h et qu’il a été écrasé par d’autres véhicules.

i activated my temp phone and had voicemails from mom and gf and business partner panicked thinking i was dead and were looking for me. Thankful @Apple crash alert works, sad i scared the hell out of my family

— Douglas Sonders (@douglassonders) September 18, 2022