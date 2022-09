Honor X6 : d’excellentes spécifications de milieu de gamme dans un format compact et élégant

Le dernier smartphone de Honor, le Honor X6, est un milieu de gamme haut de gamme au « design chic ». La société chinoise continue d’ajouter de nouveaux appareils à sa série X, ceci étant le sixième ou septième smartphone présenté cette année.

À en juger par les photos et les spécifications révélées cette semaine, le Honor X6 est certainement un produit intéressant. Il a un design attrayant et son prix sera étonnamment élevé. Le smartphone a été officiellement présenté dans plusieurs pays, dont la Malaisie et l’Arabie saoudite, mais si l’on se base sur le passé, on peut supposer sans risque que le X6 sera mondialement lancé.

Bien que Honor n’ait pas mentionné le prix, la rumeur veut que le X6 ne coûte que 130 dollars en Malaisie, ce qui est assez difficile à croire étant donné ses spécifications. Cependant, si les rumeurs s’avèrent exactes, il est fort probable que les clients en Europe, et peut-être d’autres régions aussi, devront payer un peu plus pour le Honor X6.

Quoi qu’il en soit, le Honor X6 est très intéressant sur le papier s’il est proposé à un tel prix. Par exemple, le smartphone arbore un énorme écran TFT LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+ (1 600 x 720 pixels), et un processeur MediaTek Helio G25 octa-core de 2 GHz plutôt décent, couplé à 4 Go de RAM et à un stockage de 64 ou 128 Go.

En matière de photographie, le Honor X6 ne déçoit pas non plus. Il dispose d’une configuration à trois caméras, dont un capteur principal de 50 mégapixels et deux capteurs de profondeur et de macro de 2 mégapixels. Il y a également une caméra de 5 mégapixels à l’avant pour ceux qui aiment prendre des selfies.

Pas encore un prix annoncé

Malheureusement, l’énorme batterie de 5 000 mAh ne dispose pas de la charge rapide, ce qui est un peu dommage. Sur le plan logiciel, le Honor X6 sera livré avec Android 12. Comme vous pouvez l’imaginer, il exécutera également Magic UI 6.1.

Le Honor X6 semble être un appareil polyvalent de milieu de gamme plus que décent. Aucun mot sur la date exacte de sa mise en vente, mais nous savons qu’il sera disponible en Midnight Black, Ocean Blue et Titanium Silver.