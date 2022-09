La dernière poussée d’Instagram pour donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur ce qu’ils voient dans la populaire application de partage de photos et de vidéos pourrait également inclure ce que les utilisateurs voient dans leurs DM.

Ce mercredi, The Verge a rapporté que Instagram travaillait sur un nouvel outil (facultatif) qui masquerait les photos nues non désirées envoyées aux utilisateurs en DM. La fonctionnalité encore en développement a été repérée par Alessandro Paluzzi, qui a publié une capture d’écran de l’outil sur Twitter.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀

ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN’T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd

—Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022