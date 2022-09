Google lance son Chromecast avec Google TV en HD à 40 euros seulement !

Google vient d’annoncer le nouveau Chromecast avec Google TV en version HD, et il va sans dire que beaucoup de gens se demandent ce qui est différent du modèle 4K qui a été annoncé il n’y a pas longtemps. Cette annonce n’est en aucun cas inattendue après un flux constant de récentes fuites qui ont essentiellement révélé tout ce que nous devions savoir sur ce petit dongle.

Ce qui est un peu surprenant, c’est que le géant de la recherche n’a pas pu attendre jusqu’au 6 octobre pour une annonce aux côtés des smartphones Pixel 7 et 7 Pro et de la Pixel Watch, ce qui augmente considérablement notre niveau d’excitation pour les nouveaux appareils qui seront ajoutés au « portefeuille de la maison connectée Nest » à la place.

Tout d’abord, la principale différence se trouve dans le nom. Alors que la précédente version prend en charge les résolutions 4K, le nouveau Chromecast ne peut lire que du contenu jusqu’à 1080p HDR.

Alimenté par une puce Amlogic S805X2, le nouveau modèle est doté de 8 Go de stockage et de 1,5 Go de RAM. Il fonctionne sous Android TV OS et prend en charge les formats vidéo HDR10, HDR10+ et HLG, ainsi que les formats audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos par le HDMI Pass Through.

Inutile de préciser qu’il embarque un connecteur HDMI pour se brancher sur votre téléviseur, et qu’il est également livré avec un support Wi-Fi, car c’est précisément comme cela qu’il fonctionne de toute façon.

Aucun compromis

La télécommande incluse est évidemment la plus grande amélioration par rapport au modèle Chromecast de 3e génération, et de manière impressionnante, Google ne semble pas avoir déclassé ce produit de quelque manière que ce soit par rapport à la variante 4K… à part réduire la qualité réelle du streaming vidéo.

Non seulement le nouveau Chromecast avec Google TV (HD) est pratiquement identique à son ancêtre à capacité Ultra HD, mais il emprunte également toutes les astuces vocales de Google Assistant et les capacités d’organisation du contenu de Google TV de ce dernier.

Le nouveau Chromecast avec la version Google TV HD peut être acheté aujourd’hui pour 39,99 euros. Vous n’avez également qu’une seule option de couleur Neige « classique », du moins pour le moment, par rapport aux coloris Neige, Aurore et Bleu cliel pour le modèle 4K.