Google prépare le Google TV Streamer 4K à 119,99 € en Europe

Google semble prête à remplacer son Chromecast avec Google TV par un nouveau boîtier multimédia. Les dernières fuites révèlent le nom complet du matériel, son prix, sa couleur et sa possible date de lancement. Ce nouvel appareil s’appellerait Google TV Streamer 4K et serait vendu à 119,99 € en Europe, ce qui est considérablement plus cher que le Chromecast avec Google TV actuel.

Le boîtier multimédia sera apparemment disponible uniquement en couleur Porcelaine.

Les rumeurs suggèrent que le Google TV Streamer 4K sera annoncé au plus tard le 13 août, peut-être lors de l’événement Made by Google. Cependant, certains spéculent qu’il pourrait être annoncé dès aujourd’hui.

Un nouveau Chromecast plus puissant

Google travaille sur un nouvel appareil Chromecast fonctionnant sous Google TV. Initialement prévu pour l’année dernière, son lancement a été retardé à plusieurs reprises. Ce nouveau modèle de Chromecast devrait être plus puissant que l’actuel et prendre en charge la vidéo 4K HDR. Il viendrait également avec une nouvelle télécommande.

Le Chromecast avec Google TV actuel est un dispositif de streaming populaire, offrant de nombreuses fonctionnalités et représentant une option abordable et facile à utiliser pour les utilisateurs. En plus du Google TV Streamer 4K, Google devrait également annoncer plusieurs autres nouveaux produits lors de son événement Made by Google la semaine prochaine. Ces produits pourraient inclure les smartphones de la série Pixel 9, la Pixel Watch 3 et les Pixel Buds Pro 2. Google devrait aussi dévoiler de nouvelles fonctionnalités logicielles pour sa plateforme Google TV.

Bien que cela reste une fuite et que le produit final puisse différer de cette description, cela nous donne une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre du nouveau Chromecast de Google. Nous espérons vivement voir cette annonce la semaine prochaine ou au cours de cette année.