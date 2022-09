Non Microsoft n’abandonne pas le Surface Duo 2, elle a des problèmes d’approvisionnement

« Nous connaissons des contraintes d’approvisionnement qui ont un impact sur le stock d’unités Surface Duo 2. Le produit n’est pas abandonné. Nous continuons à mettre à jour et à innover sur ce facteur de forme et nous sommes enthousiasmés par l’intérêt des clients », a déclaré Microsoft à la source.

En d’autres termes, le Surface Duo 2 ne pouvait plus être acheté, et beaucoup ont cru que c’était la fin de l’appareil.

Cependant, alors que la société basée à Redmond a insisté sur la stratégie à long terme pour ses efforts en matière de matériel Android, tout le monde a été surpris de voir que le Surface Duo 2 n’était plus disponible sur Microsoft.com et dans d’autres boutiques.