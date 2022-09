NVIDIA pourrait perdre l’un de ses principaux fabricants de GPU avec EVGA

Le fournisseur de matériel américain EVGA met fin à sa collaboration avec NVIDIA avec la génération actuelle de cartes graphiques. L’entreprise se retire de l’activité GPU — et justifie cette décision par un comportement négatif de la part de NVIDIA.

Comme Gamers Nexus, Jon Peddie de la société de conseil du même nom et EVGA elle-même l’ont rendu public dans un message sur un forum, le fabricant américain met fin à sa collaboration avec NVIDIA. EVGA ne commercialisera donc pas de cartes graphiques basées sur la nouvelle série NVIDIA RTX 4000. EVGA était actif dans ce domaine depuis plus de 20 ans.

L’entreprise a commencé à produire des cartes graphiques dès 1999 et n’utilisait depuis lors que des puces NVIDIA. Jusqu’à aujourd’hui, EVGA a réalisé environ 80 % de son chiffre d’affaires en distribuant des GPU basés sur NVIDIA. Selon le président d’EVGA, Andrew Han, la décision de ne plus coopérer avec NVIDIA est avant tout une question de « principes » et non de finances.

Selon le CEO Han, EVGA ne s’est pas senti traité avec respect. La collaboration a longtemps été très difficile, raison pour laquelle il a été décidé de mettre fin à la coopération. NVIDIA avait déjà été informé en avril de la fin de la collaboration, précise-t-on. Han a notamment critiqué le fait que NVIDIA informe mal ses partenaires sur les nouveaux produits, notamment sur les prix et la disponibilité des nouvelles puces. Ces informations ne sont souvent connues des partenaires de la carte que lors de la présentation officielle des nouvelles puces graphiques par NVIDIA.

Il a également critiqué expressément la stratégie de prix de NVIDIA, dans le cadre de laquelle les produits des partenaires sont souvent plus chers que les GPU « Founders Edition » de NVIDIA elle-même. Les partenaires matériels sont ainsi souvent contraints de baisser les prix ou de s’accommoder d’une baisse des ventes.

EVGA se retire complètement du marché des cartes graphiques

Selon Jon Peddie, il y a probablement d’autres raisons pour lesquelles le commerce des cartes graphiques NVIDIA est de moins en moins intéressant pour les partenaires de carte comme EVGA. Alors que la marge de NVIDIA a fortement augmenté ces dernières années, dépassant récemment les 60 %, elle est récemment tombée bien en dessous des 10 %.

Entre-temps, les GPU modernes haut de gamme sont devenus de plus en plus chers et difficiles à fabriquer, de sorte que les coûts pour les partenaires ont également augmenté à cette extrémité. À cela s’ajoute en outre le fait que le marché des cartes graphiques a fortement chuté en raison de la crise de la cryptomonnaie et de l’inflation massive provoquée par la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.

EVGA a déclaré vouloir continuer à vendre des pièces et des accessoires pour PC, dont des blocs d’alimentation et des claviers. Un retour sur le marché des cartes graphiques n’est pas prévu, ni avec les GPU AMD ni avec les GPU Intel.