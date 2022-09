EA et Marvel annoncent un jeu sur Iron Man

De nombreuses rumeurs ont circulé par le passé concernant un jeu Iron Man en cours de développement chez EA, mais nous n’avons jamais eu de confirmation jusqu’à aujourd’hui. Malheureusement, l’annonce d’aujourd’hui n’est que cela, une confirmation que le Motive Studio d’EA, également responsable de Star Wars Battlefront II, Star Wars : Squadrons, et du prochain remaster de Dead Space, travaille sur un « tout nouveau jeu d’action-aventure à la troisième personne ».

Bien que le titre n’en soit qu’au début de son développement, la société a donné quelques détails. L’idée est que vous puissiez « ressentir ce que c’est que d’incarner Iron Man », a déclaré EA dans un communiqué.

Le jeu est développé en collaboration avec Marvel Games et présentera une toute nouvelle histoire qui pourrait devenir canonique. Le projet est dirigé par Olivier Proulx, qui a déjà travaillé sur d’autres titres Marvel, notamment Marvel’s Guardians of the Galaxy.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la talentueuse équipe de Motive Studio pour apporter leur vision originale de l’un des personnages les plus importants, les plus puissants et les plus aimés de Marvel. Leur expérience dans la création d’univers de divertissement établis et de gameplay palpitant, associée à leur passion authentique pour l’icône blindée, alimentera notre quête pour offrir une lettre d’amour à un héros légendaire sous la forme du jeu vidéo Iron Man ultime », a déclaré Bill Rosemann, vice-président et directeur créatif de Marvel Games.

Aucune bande-annonce ou capture d’écran du jeu n’a été montrée, et aucun calendrier de sortie n’a encore été révélé. Mais, EA a annoncé que le jeu est maintenant en phase de préproduction et que nous devrions nous attendre à plus d’informations au fur et à mesure que le titre Marvel est développé.

Une nouvelle collaboration entre Marvel et Electronics Arts

Un autre fait intéressant révélé dans l’annonce est que la nouvelle collaboration entre Marvel et Electronics Arts comprendra plusieurs nouveaux jeux, Iron Man étant le premier. Si je reste très enthousiastes à l’idée du jeu Iron Man annoncé, je ne peux qu’espérer que la collaboration entre EA et Marvel sera plus fructueuse que le partenariat entre EA et Disney.

Heureusement, après le fiasco de Star Wars : Battlefront II, EA a réussi à remporter une victoire avec Star Wars Jedi : Fallen Order. Espérons qu’il ne s’agit pas d’un autre jeu du type Marvel’s Avenger de Square Enix.