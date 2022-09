by

Le jeu « Hit the Island » pour la Dynamic Island est disponible sur l’iPhone 14 Pro

La Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro prend en charge diverses fonctionnalités comme l’affichage des notifications, l’état des appels en cours, etc. Plusieurs développeurs d’applications tierces proposent également des moyens de rendre l’expérience plus intéressante et c’est là que se trouve le nouveau jeu Dynamic Island appelé Hit the Island, qui a été précédemment annoncé.

Le développeur Kriss Smolka a récemment présenté le concept d’un jeu Dynamic Island pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Bien que celui-ci ne semblait pas fluide, il semble que Smolka a grandement amélioré son jeu, et l’a maintenant mis en ligne.

Il pèse 7 Mo et est gratuit. Le jeu est basé sur le concept de casse-briques et est assez simple à suivre. Vous devez simplement frapper la Dynamic Island avec la balle et chaque fois que cela se produit, vous gagnez un point. Pour continuer, il suffit de s’assurer que la balle ne tombe pas en bas de l’écran.

Pendant le jeu, lorsque vous avez gagné au moins 5 points, l’arrière-plan change de couleur et la vitesse de la balle augmente. Plus tard, il y aura 2 balles et la taille de la raquette diminuera également. Cependant, l’application contient des publicités !

Voici un aperçu de la façon dont le jeu fonctionne.

Disponible de suite

Le jeu Hit the Island est également disponible sur l’App Store et si vous possédez un iPhone 13 ou inférieur, vous pouvez toujours y jouer, mais à condition de toucher l’encoche ! Ce jeu est une idée assez intéressante et peut s’avérer être un excellent moyen de passer le temps.

Puisqu’il s’agit du premier jeu Dynamic Island, nous pouvons nous attendre à ce que d’autres jeux de ce type soient introduits à l’avenir. De plus, d’autres concepts intriguant pour Dynamic Island peuvent également faire leur apparition. Si vous possédez le nouvel iPhone 14 Pro ou le 14 Pro Max, essayez ce jeu !