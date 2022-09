Le Xiaomi 12T Pro avec sa caméra de 200 mégapixels et le Xiaomi 12T font surface

Xiaomi est prête à dévoiler la série 12T dans un proche avenir, et les détails sur les prochains smartphones, ainsi que des rendus de haute qualité, ont fait surface. La série comprendra deux smartphones, le Xiaomi 12T et le 12T Pro, comme prévu.

Xiaomi 12T Pro

Le principal point fort du Xiaomi 12T Pro sera l’utilisation d’un capteur principal de 200 mégapixels avec une ouverture f/1,69, qui sera probablement le capteur Samsung HP1. Les deux autres capteurs sont un ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Les caméras sont logées dans un module de caméra rectangulaire, tout comme la série 12 de Xiaomi. Côté design, le smartphone serait en plastique.

Le 12T Pro embarquera le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS. Il devrait être doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution 1.5K (2 712 × 1 220 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Glass 5 et un poinçon au centre, qui contient une caméra frontale de 20 mégapixels.

Le Xiaomi 12T Pro sera doté d’une grande batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 120 W. Les autres points forts de l’appareil seront l’utilisation de Bluetooth 5.2, NFC, IR Blaster, Wi-Fi 6, et des haut-parleurs stéréo réglés par Harman-Kardon.

Xiaomi 12T

Le Xiaomi 12T standard de la série aura le même design que la version Pro, ainsi que la même taille d’écran, le même type et la même résolution. La caméra et le processeur seront les différences les plus notables.

Le Xiaomi 12T sera équipé du SoC Dimensity 8100 de MediaTek, dispose d’un capteur de 108 mégapixels avec une ouverture f/1,65, un capteur ultra-large de 8 MP, un capteur macro de 2 mégapixels, et une caméra frontale de 20 mégapixels sont logés dans le module de caméra rectangulaire.

Les deux appareils fonctionneront sous Android 12 avec MIUI 13. Le Xiaomi 12T Pro devrait coûter 849 € en Europe, tandis que le Xiaomi 12T devrait coûter 649 € en Europe. Ces appareils devraient être commercialisés prochainement, et de plus amples informations devraient être disponibles dans les prochains jours.