Google réduit son programme d’incubation interne Area 120

La Area 120 de Google est un incubateur interne où les employés travaillent sur de nouveaux produits expérimentaux qui peuvent ou non être mis à la disposition du grand public. Certains des plus grands succès de Google, dont Gmail, AdSense et Google Actualités, ont débuté comme projets de la Area 120.

Aujourd’hui, alors que Google tente de faire des économies et de fonctionner plus efficacement, le géant de la recherche serait en train de réduire l’importance de son programme d’incubation.

Des sources ont indiqué à Bloomberg que Google a annulé ou réorganisé plusieurs projets de la Area 120 et a demandé aux personnes travaillant sur ces projets de trouver rapidement un nouvel emploi chez Google ou de quitter la société.

Selon TechCrunch, Google supprime la moitié des projets actuellement hébergés dans la Area 120, ramenant le nombre de projets actifs de 14 à 7 seulement. La plupart d’entre eux n’avaient pas encore fait l’objet d’un lancement public, mais l’un d’entre eux était déjà en ligne : Qaya est un outil qui permet aux créateurs de contenu de créer une vitrine personnelle. Il est disponible en accès anticipé depuis l’année dernière, mais il semble qu’il n’aille pas plus loin pour l’instant.

TechCrunch et Bloomberg indiquent tous deux que les projets de la Area 120 que Google ne supprime pas sont tous liés à l’intelligence artificielle d’une manière ou d’une autre, car Google continue de donner la priorité à l’IA à l’avenir.

Elle garde les projets liés à l’IA

Les projets de la Area 120 ont toujours représenté une part assez minime des activités de Google. Selon TechCrunch, Google compte plus de 170 000 employés, mais la Area 120 en comptait à peine 170 au début de l’année, et moins de 100 aujourd’hui. Mais il semble que l’incubateur pourrait accueillir des équipes encore plus petites et plus axées sur la mission à partir de maintenant.

Dernièrement, le PDG de Google et d’Alphabet, Sundar Pichai, a beaucoup parlé de rendre Google plus efficace. Dans un mémo interne de juillet obtenu par The Verge, Pichai a déclaré à ses employés que l’entreprise devrait travailler avec « une plus grande urgence, une plus grande concentration et une plus grande faim que ce que nous avons montré lors des jours plus ensoleillés ». Plus récemment, alors qu’il s’exprimait à la Code Conference de la semaine dernière, Pichai a déclaré aux participants qu’il voulait rendre l’entreprise 20 % plus efficace. Nous pourrions maintenant voir Pichai mettre ses paroles en action.

En ce moment, la Silicon Valley connaît une vague de licenciements avec des géants de la technologie tels que Coinbase, Netflix et Shopify qui laissent partir des centaines d’employés. Il est possible que nous voyions d’autres histoires comme celle-ci avant que les choses ne s’améliorent.