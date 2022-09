ASUS annonce le ExpertBook, sa tablette 2-en-1 sous Windows on ARM

Avec un design ultra-mince, un clavier amovible et un processeur ARM, le nouveau ASUS ExpertBook B3 Detachable a tout pour être portable. C’est certainement l’un des appareils Windows les plus intéressants, et il est disponible outre-Atlantique à partir de 599 dollars — nous n’avons pas encore le prix en France.

Le ExpertBook B3 Detachable est l’un des rares appareils Windows on ARM disponibles aujourd’hui. Son design est comparable à celui de la Surface Pro X de Microsoft, puisque les deux appareils ont une béquille intégrée et un clavier détachable. Cependant, le ExpertBook B3 Detachable est livré avec son clavier, et il inclut même un stylet !

En ce qui concerne les spécifications, nous avons à faire à un chipset Snapdragon 7c Gen 2 avec un maximum de 8 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage eMMC. Ces spécifications sont appropriées pour les tâches légères, comme la navigation, le streaming, les appels vidéo ou la rédaction de documents.

À titre de comparaison, la Surface Pro X est un peu plus puissante que le ExpertBook B3 Detachable. Mais comme Windows on ARM n’en est qu’à ses débuts, les deux appareils sont relégués à des tâches légères. (Vous pouvez certainement utiliser ces appareils pour le travail ou l’école, mais pas si vous avez besoin de logiciels exigeants. Notez que certaines applications Windows ne fonctionnent que sur des machines x86).

Le grand attrait du ExpertBook B3 Detachable est son facteur de forme et l’autonomie de sa batterie. Il s’agit d’un appareil Windows incroyablement portable, car il possède un petit écran de 10,5 pouces (d’une résolution 1 920 x 1 200 pixels) et ne pèse que 590 g avec son clavier. Il est également résistant aux déversements et possède des microphones à réduction de bruit pour les appels vidéo.

Quelques interrogations

Au vu de la fiche technique, j’ai quelques inquiétudes concernant le ExpertBook B3 Detachable. Tout d’abord, il dispose d’une sélection de ports assez maigre — un port USB-C 3.2 et une prise casque. Malgré le fait qu’il n’ait qu’un seul port principal, ASUS affirme que le ExpertBook B3 Detachable peut prendre en charge jusqu’à trois écrans externes. Et plus particulièrement, la luminosité maximale de l’écran n’est que de 320 nits. Ce n’est pas assez lumineux pour une utilisation de jour lorsque vous êtes assis à l’extérieur ou près d’une grande fenêtre. Il dispose de deux webcams, dont une de 5 mégapixels face à l’utilisateur et une de 13 mégapixels à l’arrière, et prend en charge en option la fonction Asus Private View, qui protège l’écran des regards indiscrets.

Mais, vous ne pouvez vraiment pas battre le prix de ASUS. Le ExpertBook B3 Detachable démarre à seulement 599 dollars, ce qui est nettement moins que d’autres ordinateurs portables Windows 2-en-1 ultra-portables.