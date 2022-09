Roku dévoile son écran d’accueil amélioré, ainsi que deux nouveaux produits

Les propriétaires de Roku vont avoir une surprise. Dans les mois à venir, Roku va déployer un écran d’accueil amélioré avec un nouveau panneau « Continuer à regarder », une « Liste de sauvegarde » universelle et quelque chose appelé « The Buzz ». De plus, les clients peuvent désormais précommander un nouveau streamer Roku Express et un caisson de basses Roku Bass.

L’écran d’accueil Roku amélioré arrive plus tard cette année avec la mise à jour Roku OS 11.5. Il contient un tas de nouvelles fonctionnalités, dont beaucoup sont très utiles, bien que l’on peut penser que « The Buzz » sera un peu controversé. Selon Roku, « The Buzz » est un nouveau service de découverte de contenu où les marques de streaming peuvent publier des clips vidéo, des interviews, des bandes-annonces et d’autres médias de courte durée. Les utilisateurs peuvent parcourir « The Buzz » pour voir ce qui se passe dans le monde, ou même suivre les marques pour voir leurs derniers messages.

Certaines personnes pourraient apprécier « The Buzz ». Cela ressemble à un service de relations publiques s’adressant directement aux consommateurs et, en théorie, cela pourrait permettre aux utilisateurs de se tenir au courant de nouvelles séries TV ou de nouveaux films. Mais comme « The Buzz » est séparé en une petite catégorie sur l’écran d’accueil, je me demande si les gens vont vraiment l’utiliser.

Quoi qu’il en soit, Roku ajoute également une tonne de fonctionnalités très demandées sur l’écran d’accueil. Un nouveau menu « Continuer à regarder » regroupe toutes les séries TV que vous avez récemment regardées, ce qui vous permet de reprendre rapidement une série TV sans avoir à ouvrir et faire défiler un service de streaming.

Roku ajoute également une « Liste de sauvegarde » universelle à son arsenal. Il s’agit de l’équivalent pour Roku de la liste de visionnage universelle de Google TV. Mais elle est cachée dans le menu « Que regarder » de Roku, pour le meilleur ou pour le pire.

Parmi les autres améliorations, citons un Roku Store plus propre, une navigation vocale plus détaillée et des catégories dans le guide Roku Live TV (actualités, enfants, comédie, etc.). Roku ajoutera également un bouton Guide TV en direct en haut de la télécommande de son application mobile.

Un nouveau streamer et un nouveau caisson de basses

L’ancien Roku Express commence à être un peu dépassé. C’est pourquoi Roku rafraîchit sa box de streaming abordable en y ajoutant le Wi-Fi à double bande et un espace de stockage supplémentaire. Et ce sont les seules améliorations. Mais bon, le Express conservera son prix de 30 euros. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, et les expéditions commenceront le 16 octobre.

Néanmoins, le plus important des deux produits, au sens propre comme au sens figuré, est le nouveau Roku Wireless Bass. Son nom explique tout : il s’agit d’un caisson de basses sans fil que vous pouvez installer n’importe où dans une pièce (car les basses ne se soucient pas tellement de l’endroit d’où elles proviennent) pour remplir cette partie du spectre sonore.

Le Wireless Bass ne fonctionne pas tout seul ni avec un système autre que Roku. Vous devrez l’associer à un Roku Streambar, à des enceintes sans fil Roku ou à la barre de son sans-fil Roku TV. Le couplage devrait être simple — Roku a fait un très bon travail pour cette configuration — et à partir de là, vous devriez sentir votre salon ou votre chambre à coucher commencer à gronder davantage.

La basse sans fil est disponible en précommande aujourd’hui et sera disponible à partir du 7 novembre, pour 130 dollars.