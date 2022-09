Sonos annonce le très attendu Sub Mini pour 499 euros

Les rumeurs de son existence courent depuis des mois, mais maintenant le Sonos Sub Mini est officiel. Conçu pour les petites pièces et pour être utilisé avec des barres de son et des haut-parleurs plus petits, notamment le Sonos Ray, le Sub Mini est conçu pour ajouter des effets de basse fréquence à votre système.

Le Sonos Sub original, qui reste en vente, existe depuis des années. C’est un excellent caisson de basses, qui ajoute beaucoup de basses supplémentaires à n’importe quel haut-parleur Sonos, mais il semble surdimensionné pour de nombreuses pièces et haut-parleurs. C’est là qu’intervient le Sub Mini.

Comme le Sub original, le Sub Mini est doté de deux woofers à annulation de force (woofers de 6 pouces, ici). Les woofers se font face, ce qui annule les vibrations du boîtier, les bourdonnements et autres imperfections. Je n’ai pas encore eu l’occasion de mettre la main sur le Sub Mini et de le voir en action, mais cette technologie a bien fonctionné sur le Sub original.

Sonos a modifié le design pour la version Mini, en plaçant le haut-parleur dans un boîtier cylindrique (305 x 230 x 230 mm). Disponible en noir et blanc, le haut-parleur est très beau d’après les images de presse, mais il manque une caractéristique du Sub original : vous ne pouvez pas le poser face contre terre. L’un des principaux arguments de vente du Sub original était que vous pouviez fixer les pieds en feutre sur le côté du Sub, puis le glisser sous un canapé afin qu’il soit complètement hors de vue. Il aurait été agréable de pouvoir faire de même avec le Sub Mini, qui doit être placé à la verticale.

Conçu pour les petites pièces

Le Sub Mini et le Sub ont tous deux la même gamme de basses de 25 Hz, mais la grande différence réside dans la puissance de sortie. En tant que tel, le Sub est conçu pour des pièces plus grandes et pour être utilisé avec des produits plus haut de gamme : Sonos recommande de l’utiliser avec les produits Arc, Beam (dans une pièce plus grande), Five et Amp (avec des enceintes plus grandes).

Sonos recommande d’utiliser le Sub Mini dans des pièces de taille petite à moyenne et avec les produits Beam, Ray, One, One SL, Amp (avec des enceintes de bibliothèque) et les enceintes IKEA Symfonisk.

Comme pour le Sub existant, le Sub Mini peut être rapidement fixé à un système Sonos et associé à une enceinte, un couple stéréo ou un ensemble surround. Pour toute enceinte Sonos, le Sub Mini sera automatiquement configuré. Une fois ajouté, le Sonos Sub Mini est compatible avec Trueplay, son son étant ajusté automatiquement en fonction de la façon dont le son se reflète dans votre pièce.

Prix et disponibilité

Le Sonos Sub Mini coûtera 499 euros et sera disponible à partir du 6 octobre. J’espère le tester rapidement et vous faire un retour complet.