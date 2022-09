WhatsApp pourrait bientôt avoir un raccourci pour la caméra

Une autre fonctionnalité intéressante que WhatsApp prévoit d’ajouter est la possibilité de rechercher des messages par date. Cette fonctionnalité, qui a été abandonnée il y a deux ans, est actuellement testée sur WhatsApp pour iOS. Il est dit qu’une nouvelle icône de calendrier apparaîtra lors de la recherche de messages dans un chat et que la sélection de la date permettra de trouver plus facilement le message.

WhatsApp a une longue liste de fonctionnalités que nous pourrions bientôt voir. Il a récemment été suggéré qu’elle ajouterait bientôt la possibilité de s’envoyer des messages à soi-même et maintenant nous entendons parler d’un possible raccourci de l’appareil photo.