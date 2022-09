Apple adoptera un processus de 3 nm pour sa puce A17

by

by

Il y a exactement une semaine, Apple a présenté la gamme d’iPhone 14 lors de son événement « Far Out ». Et alors que nous attendons toujours l’arrivée des premières unités, la société de Cupertino se réjouit déjà du prochain iPhone, qui pourrait être le premier smartphone à être équipé d’un processeur de 3 nm.

L’année 2022 marque la première année d’un écart de performance entre les modèles standard et les modèles « Pro ». Ces derniers utilisent la dernière puce A16 de la société, tandis que les premiers — le A15, une puce de l’année dernière.

La plupart des benchmarks indiquent que le A16 est, en fait, plus puissant, mais l’augmentation des performances est plutôt marginale. Apple elle-même a affirmé que les principaux avantages du A16 par rapport au A15 résideront dans leur efficacité énergétique relative.

La raison pour laquelle l’écart entre les puces A16 et A15 n’est pas si important est le fait que les deux SoCs sont fabriqués par le même processus de 5 nm. Le A16 utilise un processus plus raffiné et est parfois commercialisé en tant que « 4 nm », mais en réalité, les deux chipsets utilisent le même nœud technologique.

L’année prochaine, tout pourrait changer. Selon un article de NikkeyAsia, le dernier processus de fabrication de puces en 3 nm de TSMC sera d’abord utilisé dans la puce A17 d’Apple et les processeurs M3 au cœur des futurs MacBook.

Idem pour le Apple M3

Le processus 3 nm sera probablement adopté dans la seconde moitié de 2023, juste à temps pour la gamme d’iPhone 15. Le A17 sera, par extension, le premier SoC 3 nm dans un smartphone. Il est donc logique de s’attendre à un écart plus marqué en termes de performances brutes entre le A17 et le A16, par rapport à l’écart entre l’A16 et l’A15.

Si Apple s’en tient à sa nouvelle stratégie consistant à n’utiliser les puces les plus récentes que pour ses iPhone « Pro », il est fort possible que nous assistions à un écart très net entre l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro.