L’Apple Store est hors-ligne avant l’annonce de l’iPhone 14

Devinez quoi, l’Apple Store est en hors-ligne !

Mais rassurez-vous, il n’y a rien d’extraordinaire, car il s’agit d’un comportement plus qu’attendu de la part d’Apple. L’Apple Store est rapidement fermé avant chaque événement majeur d’Apple où de nouveaux dispositifs sont présentés.

Aujourd’hui, la raison de la fermeture de l’Apple Store n’est autre que le plus grand et le plus important événement matériel d’Apple pour 2022 — l’événement « Far Out » qui nous donnera l’annonce de la série d’iPhone 14 et de l’Apple Watch Series 8 !

Nous nous attendons à ce qu’Apple annonce l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max/Plus, l’iPhone 14 Pro, et l’iPhone 14 Pro Max, ainsi que l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Series 8 Pro, la première smartwatch robuste d’Apple, ainsi que les AirPods Pro 2, et peut-être un casque AR/VR.

L’Apple Store devrait être rapidement mis en place peu après la conclusion de son événement « Far Out ». Ce dernier commence à 19 heures, heure de Paris, et devrait généralement durer 2 heures environ, de sorte que l’Apple Store devrait être ouvert après 21 heures.