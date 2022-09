La mystérieuse Pixel Tablet 2023 fait parler d’elle

Précédée par de timides murmures datant de janvier, la première tablette interne de Google en près de quatre ans a techniquement été officialisée il y a quelques mois avec peu ou pas d’informations concrètes sur les spécifications, le prix ou la disponibilité.

Tout ce que nous savons (avec certitude) est exactement comment la Pixel Tablet est censée ressembler et une vague (pour ne pas mentionner lointaine) date de sortie pour 2023. Même la taille de l’écran est fermement gardée sous silence, avec des détails sur la puissance de traitement, la capacité de la batterie, ou le nombre de mémoire qui semblent extrêmement peu susceptibles d’être confirmés de sitôt.

Aujourd’hui, une source laisse entendre qu’un certain nombre d’informations précédemment inconnues se sont retrouvées dans le code AOSP (Android Open Source Project).

Kuba Wojciechowski est un développeur chevronné, et même s’il est sage de traiter toutes les informations non officielles avec prudence, il y a de fortes chances que la tablette Pixel Tablet soit dépourvue de toutes les fonctions GPS, de capteurs de proximité et de baromètre, ainsi que de la prise en charge du traitement des capteurs « haute fidélité », comme cela a été annoncé aujourd’hui.

A few months ago Google announced their new Pixel-branded tablet. Not much is known except that it will launch in 2023, however I’ve managed to find a few details that are not yet known. 🧵 pic.twitter.com/NGdkg7XL3N

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 1, 2022