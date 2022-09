Sundar Pichai, patron de Google, porte déjà la future Pixel Watch !

Le patron de Google a déjà envie d’exhiber la très attendue Pixel Watch, comme semblent le montrer des photos publiées ce mardi.

Des images capturées lors d’une apparition sur la scène de la conférence annuelle Code de Vox Media à Beverly Hills, en Californie, montrent ce qui semble être la prochaine Pixel Watch de Google au poignet du chef de Google, Sundar Pichai.

Les images ont été partagées dans un tweet de Mark Gurman, un journaliste de Bloomberg plus connu pour ses révélations sur Apple que pour ses fuites sur Google. L’appareil — qui arbore un châssis rond, une couronne unique et un boîtier en acier inoxydable — était probablement recouvert par la manche de la veste de Pichai, mais est apparu après que la manche se soit relevée.

Looks like Sundar Pichai is wearing the Pixel Watch at the Code Conference pic.twitter.com/hcoNB9mdNy

—Mark Gurman (@markgurman) September 7, 2022