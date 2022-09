Poco présente ses nouveaux smartphones : Poco M5 et Poco M5s

Poco a organisé un événement de lancement mondial au cours duquel elle a dévoilé les smartphones de milieu de gamme, le Poco M5 et le Poco M5s. Les spécifications du POCO M5s ressemblent beaucoup aux smartphones Redmi annoncés précédemment, notamment le dernier Redmi Note 11 SE.

Le Poco M5 est ici avec le dernier chipset MediaTek Helio G99, un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, et plus encore. Le Poco M5 suit le concept de design des précédents smartphones Poco M et est livré avec une touche très fun. Il y a deux caméras placées sur une massive dalle noire à l’arrière avec une finition cuir et un écran à encoche en forme de goutte d’eau.

L’écran DynamicSwitch de 6,58 pouces prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui peut passer de 30 à 90 Hz automatiquement en fonction du contenu visionné, et une résolution full HD+. L’écran bénéficie également d’un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, de Widevine L1, et prend en charge un mode lecture.

Le smartphone est alimenté par le dernier SoC MediaTek Helio G99 en 6 nm avec le nouveau GPU Arm Mali-G57 MC2. Il est équipé de 6 Go de mémoire vive (RAM) et de 128 Go de stockage. Le domaine de la caméra comprend une caméra principale de 50 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Il y a également une caméra frontale de 8 mégapixels. Vous pouvez essayer des fonctionnalités comme le mode bokeh, le mode nuit, le mode HDR, et plus encore.

Il tire son jus d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide de 18 W, tout comme le Poco M4 5 G. Cependant, cela semble décevant, car Poco n’a pas vraiment mis à niveau ses vitesses de charge depuis un certain temps et un changement sur ce domaine serait agréable.

En outre, le Poco M5 est livré avec le mode Game Turbo 5.0 pour de meilleures performances de jeu en libérant le stockage, en vidant la RAM et en passant en mode performance. Il est livré avec un IR Blaster, la version 5.3 du Bluetooth, une prise audio de 3,5 mm, et plus encore. Il fonctionne sous Android 12 avec MIUI 13.

Poco M5s : de la puissance

Il est doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces avec une luminosité allant jusqu’à 1 100 nits et une protection en Corning Gorilla Glass. Un capteur photo de 13 mégapixels est logé à l’intérieur du poinçon à l’écran. Le Poco M5s est alimenté par le MediaTek Helio G95 avec jusqu’à 6 Go de RAM, une feuille de graphite à double couche, et fonctionne sous Android 12 avec MIUI 13 hors de la boîte. Le smartphone prend également en charge l’extension dynamique de la RAM jusqu’à 8 Go.

Le smartphone dispose d’une caméra arrière de 64 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, d’une caméra de profondeur de 2 mégapixels et d’une caméra portrait de 2 mégapixels. Il est doté d’un capteur d’empreintes digitales latéral, d’un moteur à vibration linéaire sur l’axe Z, d’un indice IP53 pour l’étanchéité, de haut-parleurs stéréo et d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W qui peut atteindre 64 % en seulement 30 minutes.

Prix et disponibilité

Le Poco M5 sera disponible à partir du 12 septembre 2022 en trois coloris : Noir, Vert, et Jaune. Il sera également disponible en deux variantes : 4 Go + 64 Go à 189,90 euros et 4 Go + 128 Go à 209,90 euros sur Po.co, Amazon et AliExpress. Le Poco M5 bénéficiera d’un prix de lancement à partir du 12 septembre à 13 h jusqu’au 17 septembre respectivement de 169,90 € et 189,90 € sur Po.co et Amazon.

Le Poco M5s sera disponible à partir du 12 septembre 2022 en trois coloris : Gris, Blanc, et Bleu. Il est également disponible en trois variantes : 4 Go + 64 Go à 229,90 € et 4 Go + 128 Go à 249,90 € sur Po.co Amazon et AliExpress. Le Poco M5s bénéficiera d’un prix de lancement à partir du 12 septembre à 13 h jusqu’au 17 septembre respectivement de 199,90 € et 219,90 € sur Po.co et Amazon.