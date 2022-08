Vous ne pourrez peut-être pas utiliser vos anciens bracelets avec l’Apple Watch Pro

Bien qu’Apple ait augmenté la taille de l’Apple Watch au fil des ans, les utilisateurs ont toujours pu utiliser les anciens bracelets de montre avec les nouveaux modèles. Cela pourrait bientôt changer. Si vous attendez l’annonce de l’Apple Watch Pro lors de l’événement Far Out de la semaine prochaine, vous voudrez peut-être faire attention à ce petit détail. Une rumeur circule selon laquelle l’Apple Watch Pro pourrait ne pas être compatible avec vos bracelets Apple Watch existants.

Selon une publication de l’utilisateur de Weibo Uncle Pan relayée par MacRumors, l’Apple Watch Pro aura un écran de 47 mm/48 mm, avec un écran plat et carré. Cela signifie que le bracelet de la montre sera un peu plus large que les bracelets de 41 mm/45 mm qui sont actuellement utilisés pour l’Apple Watch Series 7. Bien que le bracelet ait le même design que les bracelets existants, ce changement pourrait obliger les clients de l’Apple Watch à payer un supplément pour de nouveaux bracelets.

Jusqu’à présent, Apple a été en mesure de maintenir facilement la compatibilité parce que le design de l’Apple Watch a à peine changé. Les prix des bracelets Apple Watch varient entre 50 et 899 euros, en fonction du style et du matériau dans lequel ils sont fabriqués. Les bracelets en silicone se situent toujours dans la partie inférieure de la gamme de prix, tandis que les bracelets tressés coûtent 100 euros. Le bracelet le plus cher de l’Apple Store est l’Apple Watch Hermès Double Tour en cuir Fauve de 41 mm.

L’Apple Watch Pro, qui sera lancée aux côtés de WatchOS 9 et de l’Apple Watch Series 8, coûtera peut-être environ 1 000 dollars. Ce prix plus élevé est probablement dû au fait qu’elle dispose d’un écran plus grand, d’une plus grande autonomie et d’une durabilité accrue.

Même avec ces améliorations, les gens ne vont pas être heureux à l’idée de dépenser de l’argent supplémentaire pour de nouveaux bracelets — surtout s’ils ont amassé une grande collection de bracelets Apple Watch au fil des ans.

I believe the Apple Watch Pro will support older bands—though maybe they won’t fit as well or look as seamless given the size of the new watch. —Mark Gurman (@markgurman) August 29, 2022

Encore de réelles interrogations

Comme pour toute rumeur, il y a une lueur d’espoir pour vous et votre porte-monnaie. Mark Gurman, de Bloomberg, a tweeté que les bracelets actuels seront toujours compatibles avec l’Apple Watch Pro. Sa seule préoccupation est qu’ils pourraient ne pas être bien ajustés ou ne pas être aussi beaux, étant donné la taille et du design de la montre.

Il est difficile de dire quelle rumeur est vraie, mais c’est certainement un point à surveiller lorsque l’Apple Watch Pro sera rendue officielle mercredi prochain.

Dans tous les cas, il convient de prendre cette information avec des pincettes (vous vous souvenez du remodelage des bords plats dont la rumeur parlait pour la série 7 et qui ne s’est jamais concrétisé). Cela dit, il s’agit d’une nouvelle catégorie de wearables, et il ne serait pas surprenant qu’Apple décide de rompre clairement avec les montres qui ont précédé la Pro.