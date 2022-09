Téléchargez la nouvelle bibliothèque hors ligne d’iFixit pour les réparations sans Internet

iFixit fournit des guides et des boîtes à outils pour réparer de nombreux appareils électroniques, des ordinateurs portables aux smartphones. Grâce à un partenariat avec Kiwix, les guides de iFixit sont désormais disponibles dans les zones dépourvues d’Internet stable.

Il y a quelques années, iFixit fournissait des versions PDF de ses guides de réparation, qui pouvaient être commandés sur des DVD pour être utilisés dans les zones dépourvues d’une connexion Internet stable. Toutefois, cette option a été progressivement supprimée à mesure que le nombre de guides augmentait. iFixit a maintenant travaillé avec Kiwix, une bibliothèque numérique de contenu Internet optimisée pour l’accès hors ligne, afin de rétablir la disponibilité des guides iFixit hors ligne.

Benoit Beraud, contributeur d’iFixit, a déclaré dans un article de blog : « Après des semaines de codage, je suis heureux d’annoncer que les archives hors ligne d’iFixit sont disponibles au téléchargement pour tous dans chacune des 12 langues prises en charge par iFixit. Chaque paquet fait environ 2,5 Go et contient plus de 44 000 guides, dont 456 000 images, répertoriés parmi près de 19 000 catégories ».

Le paquet hors ligne est conçu pour le format OpenZIM, qui compresse le contenu Web dans un paquet plus petit qui peut être plus facilement stocké. Kiwix propose déjà Wikipédia et d’autres sites dans le même format. Les applications de lecture Kiwix sont disponibles pour Android, Windows, Linux, iPhone et Mac.

Good news everyone! @iFixit – the encyclopedia of fixing stuff is now available offline (and in 12 languages)https://t.co/JTmWQWAu9q pic.twitter.com/SODyqWnAxR — Kiwix (@KiwixOffline) August 18, 2022

Parfait pour les zones reculées

iFixit propose des manuels d’instructions pour la réparation de nombreux smartphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils électroniques. Les nouveaux packs hors ligne pourraient faciliter les réparations dans les zones reculées, si d’autres étapes du processus de réparation n’impliquent pas de connexion Internet — les réparations d’iPhone nécessitent généralement d’appeler un technicien Apple pour autoriser le nouveau matériel, par exemple.

Vous pouvez télécharger les guides iFixit dans toutes les langues disponibles à partir de la bibliothèque Kiwix. Le système automatisé de conversion des guides en ligne au format OpenZIM est également un code open source. iFixit prévoit de mettre à jour les paquets au moins une fois par trimestre.