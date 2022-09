IFA 2022 : la nouvelle Ambeo Soundbar Plus de Sennheiser est assez folle

La barre de son Ambeo de Sennheiser a pratiquement dominé toutes les listes des meilleures barres de son depuis son lancement, grâce à ses performances incroyables en tant que guichet unique pour le son Dolby Atmos en home cinéma, ainsi qu’à ses capacités musicales impressionnantes. Mais la Ambeo est très chère (2 499 euros) et très, très grande (vous ne pouvez pas la placer devant un téléviseur standard sans masquer une partie importante du bas de l’écran).

Mais à partir du 1er septembre, ces deux problèmes ont été résolus : il existe désormais une barre de son Ambeo plus petite et plus abordable, la Ambeo Soundbar Plus, d’une valeur de 1 499 euros. Et elle n’est pas la seule. Sennheiser a également lancé un caisson de basses complémentaire, la Ambeo Sub à 699 euros. Les deux produits peuvent être précommandés dès maintenant et seront expédiés à partir du 22 septembre.

La Ambeo Soundbar Plus est considérablement plus petite que sa grande sœur, que Sennheiser a choisi de rebaptiser Ambeo Soundbar Max. La société n’a pas publié de dimensions officielles, mais il suffit de jeter un coup d’œil aux photos pour voir que la Plus est environ deux fois moins haute et un peu plus étroite que la Max, ce qui la rend beaucoup plus susceptible de trouver sa place devant la plupart des téléviseurs.

Malgré sa petite taille, Sennheiser affirme qu’elle offrira des performances audio exceptionnelles. La société affirme qu’il s’agit de la première barre de son à haut-parleur unique capable de fournir un son 7.1.4 canaux.

La barre de son Plus réalise cette magie multicanal grâce à 9 haut-parleurs qui dirigent le son vers l’avant, vers le haut et vers les deux côtés. Ils sont contrôlés par les mêmes algorithmes de son 3D que ceux développés par Sennheiser en collaboration avec le Fraunhofer-Institute for Integrated Circuits IIS pour la Soundbar Ambeo Max. Il existe également une fonction de calibrage automatique de la pièce, et lorsque tout fonctionne comme il se doit, Sennheiser affirme que le système peut positionner 7 haut-parleurs virtuels autour de l’auditeur, plus de quatre autres au-dessus de lui.

Le marché ultra-premium

Nous ne savons pas grand-chose des ports de la Soundbar Plus, mais nous savons comment elle fonctionne au niveau du sans-fil. Il y a un support intégré pour Apple AirPlay 2, Chromecast intégré, Spotify Connect et Tidal Connect, et il fonctionne avec Siri, Google Assistant et Amazon Alexa. Tout cela est intégré dans le logiciel Ambeo OS qui vous permet de contrôler la barre de son par une application mobile si vous le souhaitez. À l’intérieur de l’application se trouve un égaliseur personnalisable avec des préréglages.

En plus de la prise en charge du Dolby Atmos, la Plus peut également gérer le DTS : X, le 360 Reality Audio (360RA) de Sony et le MPEG-H Audio. La Ambeo Sub est également très technique, avec son propre microphone intégré pour l’auto-calibrage. Elle est sans fil et peut également être contrôlée indépendamment par la même application Smart Control.

Le caisson contient un woofer de 8 pouces, alimenté par un amplificateur de classe D de 350 watts, et Sennheiser affirme qu’il peut reproduire des fréquences aussi basses que 27 Hz. Vous pouvez également faire fonctionner jusqu’à quatre de ces bêtes simultanément, chaque unité étant calibrée de manière appropriée pour la disposition spécifique de votre pièce.

De toute évidence, Sennheiser est heureux de continuer à se battre sur le marché des barres de son ultra-premium contre les meilleurs produits de Sony, Sonos, Bose et autres.