IFA 2022 : Leica fabrique maintenant un projecteur laser Cine 1

Leica, qui est plutôt connu pour ses appareils photo et ses objectifs, élargit son portefeuille de produits. Lors de l’IFA 2022 à Berlin, l’entreprise allemande Leica a dévoilé le projecteur TV laser 4K à courte distance Leica Cine 1 en deux tailles. Il s’agit du premier projecteur à courte distance de Leica doté d’un lanceur Smart TV et d’un tuner TV intégré.

Le Leica Cine 1 se caractérise par un design portable de haute qualité ainsi que par un cache anti-poussière automatique et un boîtier en aluminium perforé. Le Cine 1 est ainsi idéal pour les espaces restreints ou même pour un montage mural. En outre, le projecteur utilise la technologie DLP et une triple source de lumière laser RVB basée sur une optique de Leica. Il offre ainsi une haute résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels, et une luminosité nominale de 2 500 lumens (2 100 lm pour le 80 pouces).

Le Cine 1 de Leica est l’un des rares projecteurs à proposer un tuner intégré et un lanceur Smart TV. Ce dernier est fourni par le système d’exploitation TV de Vidaa et fonctionne sur la dernière version, la sixième. En ce qui concerne la connectivité, on trouve deux tuners d’antenne, une prise Ethernet, plusieurs ports USB et trois ports HDMI (2.1 et 2.0). Il y a également le Dolby Atmos avec une puissance de sortie de 2×20 watts et quatre canaux audio. Le Bluetooth et le Wi-Fi sont également pris en charge.

Selon Leica, les projecteurs TV laser Cine 1 4K consomment moins d’énergie que la plupart des téléviseurs OLED. À titre de comparaison, le plus petit modèle de 80 pouces a une consommation moyenne de 185 watts en mode standard, tandis que le Cine 1 de 100 pouces consomme jusqu’à 320 watts d’énergie. Les deux peuvent toutefois atteindre une consommation extrêmement faible en mode veille.

Prix et disponibilité du projecteur Leica Cine 1

Leica n’en est pas à sa première incursion dans le domaine des projecteurs numériques, qu’elle vendait autrefois sous la marque Pradovit. Leica a également collaboré avec d’autres fabricants de projecteurs.

Leica n’a pas encore annoncé de prix européen pour les deux variantes du projecteur TV laser Cine 1, qui est disponible en noir et en blanc. L’entreprise a mentionné qu’elle commercialisera d’abord les projecteurs en Europe au 2e trimestre 2023.

Le modèle Cine 1 de 100 pouces devrait être vendu 7 900 dollars, tandis que le projecteur de 80 pouces coûtera probablement environ 6 900 dollars.