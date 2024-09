LG révèle le Gram 16 Pro : Un PC ultra-léger équipé du processeur Intel Core Ultra

LG Electronics a publié une déclaration sur ses projets et sur la manière dont ils coïncident avec l’expansion de l’IA. Les ordinateurs portables LG gram commenceront à être équipés de processeurs Intel Core Ultra pour se concentrer sur leurs capacités d’IA. Tout commencera avec le LG gram 16.

LG Electronics propose une nouvelle série d’ordinateurs portables LG gram, équipés des derniers processeurs Intel Core Ultra. Le premier modèle dévoilé est le LG gram 16 Pro, même si LG n’en dit pas beaucoup plus à son sujet pour l’instant. L’entreprise a partagé son design, qui ressemble à un ultrabook Windows typique, et il utilisera les processeurs Core Ultra Series 2 mis à jour d’Intel pour améliorer les performances de l’IA locale.

Avec jusqu’à 48 TOPS NPU et jusqu’à 67 TOPS GPU, ce processeur offre jusqu’à 120 TOPS de plateforme totale pour les performances de l’IA locale. Cela permet de débloquer des fonctionnalités du système Windows telles que les sous-titres en direct avec traduction en temps réel, les effets de post-traitement de la caméra et du microphone et la génération d’images par l’IA.

Recall devrait également être disponible une fois que Microsoft aura publié la version corrigée.

Un porte-parole de LG a déclaré dans un communiqué de presse : « Avec LG, nous mettons sur le marché la prochaine génération de PC IA qui offrent des performances, une efficacité énergétique et des capacités de sécurité incroyables pour les consommateurs. Le LG gram 16 est un excellent exemple de PC IA ultra-léger, alimenté par le tout nouveau processeur Intel Core Ultra, qui offre une expérience exceptionnelle et transparente aux créateurs, aux professionnels et aux utilisateurs quotidiens. Nous sommes ravis que les gens découvrent les nombreux avantages que ces PC IA peuvent offrir ».

Un lancement du LG gram 16 Pro « fin 2024 »

Essentiellement, LG et Intel collaborent dans cet effort pour se concentrer davantage sur l’aspect IA des PC. L’objectif est d’offrir des performances, une efficacité énergétique et une sécurité accrues. Le LG gram 16 Pro sera également doté d’une batterie à l’autonomie étendue, mais aucune précision n’a été donnée quant à la durée de cette batterie.

La nouvelle série LG gram sera commercialisée avant la « fin de l’année 2024 ».