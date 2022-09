IFA 2022 : Garmin lance la Venu Sq 2 avec une batterie d’une autonomie de 11 jours

La Garmin Venu Sq 2 a été lancée à l’occasion de l’IFA 2022, avec une autonomie améliorée par rapport à sa prédécesseure et de nombreuses fonctions connectées.

La Venu Sq 2 est moins chère que la smartwatch Venu 2, mais fait des sacrifices en termes de design et de fonctionnalités. Elle utilise un écran tactile AMOLED carré et des matériaux de boîtier moins haut de gamme pour limiter les coûts.

Comme on peut s’y attendre de la part d’un appareil Garmin, elle intègre le suivi GPS et plus de 25 modes de sport, dont la course, la natation, le cyclisme et de nouveaux modes tels que HIIT et Pilates. Bien sûr, le niveau de suivi et d’analyse est basique comparé à celui de la Forerunner 255, et n’inclut pas de mesures spécialisées comme la VO2 Max, l’analyse de l’entraînement ou la cadence. Elle donne accès à la gamme désormais standard de fonctions de suivi de la santé de Garmin.

Sur le plan matériel, elle dispose d’un capteur SpO2, en plus d’un capteur de fréquence cardiaque. Elle permet également de suivre les niveaux d’énergie (grâce à la fonction Body Battery) et les niveaux de stress, ainsi que le suivi de base de la fertilité.

De plus, Garmin est l’une des rares entreprises à proposer un mode grossesse, qui met en pause les statistiques d’entraînement.

Une autonomie de folie

L’autonomie de la batterie se situe dans la catégorie des smartwatches AMOLED, avec 11 jours en mode smartwatch, selon Garmin. Cependant, il n’est probablement pas exact de qualifier la Venu Sq 2 de smartwatch abordable, même si elle se situe à l’extrémité la plus abordable de la gamme des montres Garmin. Elle est vendue au détail à 269,99 euros pour la version standard, dont 299,99 euros pour la version Music Edition.

On peut dire que la Venu Sq 2 offre une meilleure expérience que ces rivales grâce à Garmin Connect. Les utilisateurs peuvent accéder à la gamme complète d’entraînements Garmin HIIT et les charger sur la montre pour les suivre, ainsi qu’à un coaching personnalisé gratuit pour atteindre des objectifs pour les distances de 5 km, 10 km et semi-marathon.

En tant que smartwatch, la Venu Sq 2 offre un support complet pour les notifications et fonctionne avec les smartphones iOS et Android. De plus, il y a Garmin Pay à bord pour ceux dont la banque le prend en charge.