IFA 2022 : Ring arrive dans votre appartement avec un nouvel interphone connecté

Les serrures connectées et les sonnettes vidéo sont très pratiques pour les personnes qui vivent dans des maisons individuelles, mais qu’en est-il des millions de personnes qui vivent dans des appartements ou des copropriétés ? Ils aimeraient peut-être aussi pouvoir répondre à leur porte d’entrée depuis leur smartphone, qu’ils soient chez eux ou non, et peut-être faire entrer leur visiteur sans avoir à se lever du canapé ou à rentrer précipitamment du bureau. Ring pense avoir une solution.

Ring Intercom est un dispositif à monter soi-même, qui se fixe à l’interphone de votre maison et se connecte par Wi-Fi à l’application Ring sur votre smartphone. Il est spécialement conçu pour les immeubles où plusieurs appartements ont un seul point d’entrée et où seul un système d’interphone audio est installé. Il ajoute ainsi des fonctionnalités telles que les alertes à distance et la possibilité de faire entrer quelqu’un dans votre appartement depuis presque n’importe où dans le monde.

Avec le Ring Intercom installé, lorsque quelqu’un sonne à votre appartement, vous pouvez parler à votre visiteur et le faire entrer par l’application. Il n’y a pas de composant vidéo – tout est audio – et il n’y a pas de fonction d’enregistrement. Ring Intercom reproduit simplement la fonction existante de votre interphone sur votre smartphone, vous permettant de parler à votre porte d’entrée de n’importe où.

En plus des capacités de déverrouillage à distance, Ring Intercom offrira des capacités d’utilisateur partagé afin que toute personne disposant de l’application et à qui vous avez accordé l’accès puisse sonner dans le bâtiment. De même, vous pourrez offrir un accès invité à une personne qui n’a besoin que d’un accès temporaire au bâtiment.

Comme indiqué précédemment, Ring Intercom fonctionnera avec les appareils compatibles avec Alexa (le son provenant de l’extérieur pourra être transmis, par exemple, par votre Amazon Echo). Et, pour rester dans le thème d’Amazon, vous pourrez autoriser les livreurs d’Amazon à entrer et à laisser vos colis à l’intérieur, au lieu de les laisser, par exemple, dehors sous la pluie.

Disponible début 2023

Même si Ring affirme que Ring Intercom est compatible avec la plupart des systèmes d’interphone d’appartement, vous devrez tout de même effectuer une vérification de compatibilité sur Ring.com. Ring ajoute que l’installation ne nécessite aucun changement structurel. D’après les photos que nous avons vues, le boîtier autonome s’installe dans votre appartement et se connecte directement à votre système mural d’interphone et de buzzer.

Le principal avantage du Ring Intercom est la possibilité de parler aux visiteurs et de les faire entrer à distance, en utilisant votre téléphone de n’importe où ou un appareil Echo si vous êtes à la maison.

Le Ring Intercom alimenté par batterie est lancé cette semaine à l’IFA de Berlin. Il sera disponible en France dès le début 2023.