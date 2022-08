Samsung pourrait publier Android 13 stable un mois plus tôt que l’année dernière.

Samsung a commencé à déployer la deuxième bêta de One UI 5 basée sur Android 13 il y a deux jours et selon une nouvelle rumeur, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour la version stable.

La première bêta est arrivée la première semaine d’août, un peu plus tard que la date initialement prévue en juillet, mais toujours un mois plus tôt que la bêta de One UI 4 de l’année dernière. Le programme bêta est limité à la gamme Galaxy S22 pour le moment, mais devrait s’étendre à d’autres appareils dans les mois à venir.

Un rapport avait précédemment indiqué que la version publique de One UI 5 serait publiée en octobre et maintenant nous avons une date concrète. Selon la source @RoderSuper, la famille Galaxy S22 recevra la mise à jour officielle One UI 5 et Android 13 le 17 ou le 19 octobre.

OneUI 5.0 officially opens on October 17 or 19. Galaxy S22 series.

Android 13(T OS) too.#OneUI5 pic.twitter.com/cnmKcMquv4 — SuperRoader (@RoderSuper) August 26, 2022

Il s’agirait, là encore, d’un mois d’avance par rapport à l’année dernière et si cela serait certainement impressionnant, n’oublions pas qu’Android 13 est également arrivé plus tôt qu’Android 12. Les smartphones pliables Galaxy Z, les anciens appareils Galaxy S, et les smartphones Note seront les prochains smartphones Samsung pour recevoir Android 13.

One UI 5 ne vient pas avec beaucoup de changements visuels, mais il y a beaucoup d’ajouts fonctionnels tels que de nouvelles options de personnalisation et de nouvelles fonctionnalités de sécurité et d’accessibilité.

Pas encore disponible pour tous

Pour être plus précis, les utilisateurs de smartphones Samsung pourront désormais empiler des widgets de même taille, bloquer les notifications de certaines applications, définir les langues préférées pour différentes applications, prendre des notes rapides pendant un appel et ajouter des filigranes aux images. Parmi les autres nouveautés notables, citons une meilleure prise en charge de Material You et le retour de la fonction Mode invité. La deuxième bêta est disponible pour les utilisateurs en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Elle est accompagnée de nombreuses améliorations et corrections de bugs, notamment un widget Smart Suggestions qui, comme son nom l’indique, suggérera des apps en fonction de vos habitudes d’utilisation et un nouveau mode qui garantit que les techniciens de réparation n’ont pas accès à vos affaires privées et personnelles.