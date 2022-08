L’intérêt d’Amazon pour Signify Health est un autre indicateur de son attrait à la santé

Un mois seulement après avoir acheté One Medical pour 3,9 millions de dollars, Amazon aurait des vues sur une autre entité du secteur de la santé. Cette fois, il s’agit de Signify Health, une plateforme de soins basée sur la valeur et dotée de capacités de soins à domicile. Signify Health est potentiellement à vendre dans le cadre d’une vente aux enchères qui pourrait la valoriser à plus de 8 milliards de dollars, selon des rapports du Wall Street Journal.

Parmi les autres soumissionnaires présumés de Signify figurent CVS Health Corp. et UnitedHealth Group. CVS Health était également candidat à l’acquisition de One Medical avant qu’Amazon ne remporte le marché.

Au fil des ans, Amazon est devenu un acteur dans le domaine de la santé, mais l’achat de Signify renforcerait la position de la société dans le secteur des soins à domicile. Entre Amazon Care, One Medical et sa filiale Iora Health, Signify pourrait être une pièce du puzzle qui donne à Amazon une aile très importante dans les soins à domicile.

L’achat de Signify permettrait à Amazon d’attirer les payeurs, a déclaré à Home Health Care News, Nathan Ray, associé de la société de conseil en gestion et en technologie West Monroe, basée à Chicago.

« Signify leur donnerait non seulement une plus grande exposition aux fournisseurs, mais aussi un actif qui s’intègre aux payeurs de plusieurs façons pour fournir des informations sur l’ajustement des risques et les risques médicaux des patients par le biais d’évaluations à domicile », a-t-il déclaré. « Ce serait un atout qui fait directement appel à la proposition de valeur des payeurs de l’écosystème des soins de santé, tout en offrant un point d’entrée unique dans la santé à domicile ».

En tant qu’entreprise, Signify Health, basée à Dallas, est une plateforme de soins basée sur la valeur et basée sur la technologie qui s’associe à la fois à des plans de santé et à des systèmes de santé pour fournir une variété de services de soins aux patients à leur domicile.

Une aubaine pour Amazon

Au début du mois, au milieu de rumeurs de vente, Signify Health a annoncé que son marché des services à domicile et communautaires serait l’un de ses principaux domaines d’intervention, car il s’agit de l’une des activités les plus rentables et à la croissance la plus rapide de la société. Au deuxième trimestre, Signify a réalisé 624 000 évaluations à domicile, ce qui constitue un record pour l’entreprise. « Une grande partie du travail de Signify consiste à effectuer des interventions à domicile pour le compte des payeurs afin de recueillir des données sur les risques médicaux », a déclaré Ray.

Aucun des soumissionnaires, y compris Amazon, n’est assuré de conclure un accord. De son côté, Signify Health a exploré des alternatives stratégiques, selon le Wall Street Journal. Alors que cela pourrait être un énorme coup pour Amazon — surtout en termes de soins à domicile — la société avait déjà pris des mesures en direction de la maison.

En fin de compte, Amazon s’appuie sur ce qui est essentiellement le cœur de son activité.