Google Play Games ouvre sa version bêta à deux nouveaux pays

by

by

À partir d’aujourd’hui, Google Play Games pour PC entrera en bêta ouverte et sera disponible pour la Corée, Hong Kong, Taïwan, la Thaïlande et l’Australie. À la fin de l’année 2021, Google a annoncé qu’il travaillait sur l’introduction des jeux Android sur PC depuis son application Google Play Games. Après avoir lancé une bêta, l’application n’était disponible que pour certaines régions — Hong Kong, Corée et Taïwan — et vous deviez vous inscrire sur une liste d’attente pour y avoir accès.

Normalement, ce catalogue de jeux est réservé aux Chromebooks ou à d’autres appareils fonctionnant sous Android, mais il sera bientôt disponible en mode natif sur les PC pour les utilisateurs de ces pays sélectionnés.

Si la version bêta n’est toujours disponible que dans certaines régions, Google a fini par étendre l’accès à la Thaïlande et à l’Australie. Aujourd’hui, Google franchit une nouvelle étape vers la version complète en supprimant la limite du nombre de joueurs pouvant utiliser le service dans ces régions. Si vous vivez en Corée, à Hong Kong, à Taïwan, en Thaïlande ou en Australie, vous pouvez télécharger l’application depuis la page d’accueil de Google Play Games.

La bêta devrait inclure une cinquantaine de jeux au lancement, dont des titres comme Summoners War, Cookie Run : Kingdom, Last Fortress: Underground, et Top War, qui représentent une base de joueurs de plusieurs centaines de millions.

En plus d’ouvrir la version bêta à un plus grand nombre de joueurs, Google a également rendu l’application plus accessible en abaissant les spécifications PC requises pour utiliser la plateforme.

L’application est plus accessible

Selon Google, l’application Google Play Games n’exige plus un GPU de classe « gaming ». Tout ce dont vous avez besoin est un GPU intégré (par exemple, un GPU Intel UHD Graphics 630 ou comparable). Les exigences en matière de processeur ont également été revues à la baisse, puisqu’il ne faut plus 4 quatre cœurs physiques au lieu de 8 cœurs logiques. Enfin, l’espace nécessaire a été réduit de moitié, passant de 20 à 10 Go de stockage en SSD.

Malheureusement, on ne sait pas encore quand Google prévoit de lancer une version complète de l’application Google Play Games. Cependant, Google affirme qu’elle continuera à ajouter de nouvelles fonctionnalités et à écouter les commentaires des développeurs et des joueurs.

Il est prévu d’étendre la version bêta à d’autres marchés dans le courant de l’année, mais aucune date ferme n’a encore été annoncée.