La Razer Basilisk V3 Pro offre un grand nombre d’améliorations cachées

Trois ans après le lancement par Razer de sa souris de jeu la plus extravagante – la Razer Basilisk Ultimate – la société a finalement décidé de lui apporter une mise à jour indispensable. Les amateurs de jeux vidéo à la recherche de la souris la plus riche en fonctionnalités ont désormais une toute nouvelle option : la Razer Basilisk V3 Pro. Ne vous laissez pas tromper par son nom. Même les fidèles de Razer pourraient confondre la Razer Basilisk V3 Pro avec le successeur de la Razer Basilisk V3, une souris de milieu de gamme de la gamme Basilisk lancée il y a un peu moins d’un an. En réalité, la V3 Pro est plus chère que la V3, et vise un public très différent, allant des amateurs de jeux sans compromis aux joueurs professionnels.

Comme pour la plupart des mises à niveau de produits de nos jours, les améliorations de la Basilisk V3 Pro par rapport à son prédécesseur semblent être de nature incrémentale. Cependant, étant donné que la souris s’adresse principalement aux joueurs professionnels, même une légère amélioration des performances et des fonctionnalités pourrait faire une grande différence pour l’utilisateur final. Les nouvelles caractéristiques de la Basilisk V3 Pro comprennent une nouvelle bande RGB pour permettre un effet de sous-brillance, une nouvelle génération de commutateurs optiques et une sensibilité améliorée.

Comme sa prédécesseure, la Razer Basilisk V3 Pro est une souris ergonomique pour droitiers aux dimensions quasi identiques. Avec ses 112 grammes, elle est légèrement plus lourde que la Razer Basilisk Ultimate, mais seulement de 5 g. En plus de l’effet d’éclairage RVB underglow, les nouvelles fonctionnalités de la Basilisk V3 Pro comprennent une nouvelle molette de défilement inclinable dans 4 directions appelée HyperScroll Tilt Wheel. Cette roue permet aux utilisateurs de choisir entre quatre modes de défilement : cycle tactile, défilement libre, mode smart-reel et mode d’accélération virtuelle.

Parmi les autres changements apportés à la Razer Basilisk V3 Pro figurent des options de connectivité améliorées – à commencer par l’ajout de la prise en charge du mode Bluetooth Low Energy et de la prise en charge de la connectivité USB-C pour une utilisation filaire. Les nouveaux commutateurs de souris optiques de 3e génération de Razer prétendent réduire les problèmes de double-clic et se vantent également d’une meilleure tactilité.

Le cycle de vie des clics connaît également une amélioration significative par rapport à la Basilisk Ultimate (60 millions de clics) grâce à son cycle de vie revendiqué de 90 millions de clics. La souris utilise également une nouvelle génération de capteurs avec une sensibilité améliorée (30 000 DPI contre 20 000 DPI). Bien que la fréquence d’interrogation reste la même (1000 Hz), les utilisateurs peuvent coupler la Basilisk V3 Pro avec le HyperPolling Wireless Dongle pour obtenir une fréquence d’interrogation de 4000 Hz.

Accessoires en option, prix

En plus de la souris, Razer a annoncé deux accessoires supplémentaires avec lesquels les joueurs peuvent utiliser le produit. Il s’agit d’une nouvelle plateforme d’accueil appelée Razer Mouse Dock Pro et d’un petit palet appelé Razer Wireless Charging Pick pour activer la fonction de chargement sans fil de la souris. Cette fonction peut être activée en attachant simplement le palet à la base de la souris.

Comme toujours, Razer donne aux utilisateurs la possibilité d’acheter ces produits individuellement – ou sous la forme d’un bundle – ce dernier étant l’option la moins chère et la plus raisonnable si vous cherchez à revoir complètement votre configuration de jeu. Notez que Razer inclut également un câble Speedflex Type C de 1,8 m avec l’emballage qui peut être utilisé pour la connexion filaire au système et pour recharger la souris lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Le prix de la souris Basilisk V3 Pro autonome commence à 179.99 euros, tandis que le Razer Mouse Dock Pro et le Wireless Charging Puck vous coûteront respectivement 99.99 euros et 24.99 euros de plus. Le pack complet comprenant la souris et les deux accessoires mentionnés ci-dessus coûtera aux utilisateurs 242.99 euros.