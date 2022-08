Instagram pourrait se doter d’une fonctionnalité analogue à l’application BeReal

Instagram met actuellement l’accent sur les vidéos et la concurrence avec TikTok, et nous avons vu un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à cet effet. Cependant, il se pourrait que l’entreprise fasse une pause et introduise une nouvelle fonctionnalité, analogue à un autre réseau social qui gagne en popularité ces jours-ci : l’application BeReal.

Alessandro Paluzzi a repéré la nouvelle fonction Candid Challenges dans Instagram, qui s’inspire franchement de l’application BeReal. Cette fonctionnalité enverra des notifications aux personnes pour qu’elles publient des messages sur la plateforme, et ce pour une période limitée.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀 ℹ️ Add other’s IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV —Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022

Pour ceux qui ne le savent pas, l’application BeReal repose sur le même principe. Elle envoie une notification aux utilisateurs à un moment aléatoire de la journée, leur donnant une fenêtre de 2 minutes pour poster des choses, avec les caméras avant et arrière en même temps. Cela leur permet également de voir les publications des autres. Ce format est censé encourager le partage d’images authentiques de la journée des gens, plutôt que le type de contenu soigneusement sélectionné qui fait la réputation d’Instagram.

Les Candid Challenges d’Instagram suivraient la même règle de la fenêtre de 2 minutes et, une fois postés, les IG Candids feraient partie de la section Stories. Selon un rapport d’Engadget, il a été confirmé que cette fonctionnalité fait partie des tests internes, mais rien ne permet de savoir si elle sera rendue publique.

Avec cela, Instagram veut probablement donner aux gens un moyen d’être aussi authentiques que possible au lieu de poster des photos et des vidéos bien conçues uniquement pour invoquer un sentiment d’envie.

Être plus authentique

Si jamais Instagram rend cette fonctionnalité officielle, elle rejoindra la liste des fonctionnalités qu’elle a clonées jusqu’à présent. La plateforme appartenant à Meta a déjà copié les Stories de Snapchat et les Reels de TikTok. Même des applications comme Twitter (avec les Spaces inspirés de Clubhouse, les Fleets inspirées de Snapchat et aujourd’hui disparues) et YouTube (les Shorts inspirés de TikTok) ont rejoint la ligue.

Reste à voir si cette fonctionnalité est capable de susciter autant d’engouement que l’application BeReal, qui est actuellement la meilleure application iOS gratuite sur l’App Store.