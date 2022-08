Selon un analyste, l’iPhone 14 Pro Max sera très demandé

On s’attend fortement à ce qu’Apple lance la série d’iPhone 14 le 7 septembre et, avant qu’elle officialise la chose, les rumeurs se poursuivent. Dans ce cadre, de récentes informations révèlent que les modèles d’iPhone 14 Pro seront très demandés au moment du lancement, ce que vise Apple.

L’analyste de renom Ross Young a révélé des informations sur l’expédition des panneaux d’affichage de l’iPhone 14 à ses Super Followers, et l’iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max ont la plus grande part de panneaux de juin à septembre. L’iPhone 14 Pro Max représenterait une part de 28 %, tandis que le 14 Pro aurait une part de 26 %.

L’iPhone 14 Max, qui remplacera le modèle mini et sera le premier iPhone non Pro doté d’un grand écran de 6,7 pouces, aurait le plus faible pourcentage de panneaux expédiés, soit 19 %. Toutefois, cela pourrait changer après l’événement de lancement et l’iPhone 14 Max devrait « gagner beaucoup de terrain en septembre ».

Posting iPhone 14, 14 Max, 14 Pro and 14 Pro Max volumes to my Super Followers now. Which model has the highest volumes by month and through September? — Ross Young (@DSCCRoss) August 22, 2022

Alors que nous ne savons pas si l’iPhone 14 Max finit par gagner du terrain (cela pourrait arriver étant donné son grand écran et sa batterie à un prix abordable), nous savons qu’Apple mise beaucoup sur ses modèles Pro cette année.

On s’attend à ce que l’iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max connaissent des changements majeurs, notamment un nouvel écran « poinçon + pilule », des caméras principales de 48 mégapixels, la nouvelle puce A16 Bionic et d’autres améliorations. Les modèles non Pro, d’autre part, sont supposés avoir le même écran « à encoche » et même le chipset A15 de l’année dernière avec quelques modifications ici et là.

Un choix logique

L’accélération de la production pour les modèles Pro semble donc être un choix équitable. Faire de même pour l’iPhone 14 Max après le lancement pourrait aider Apple à voir l’accueil qu’il a reçu et ensuite à faire un choix. L’idée semble plus pratique, si l’on considère que le modèle iPhone mini n’a pas tenu ses promesses deux années de suite !

Cela dit, il reste à voir comment la série d’iPhone 14 contribue aux revenus d’Apple et si des changements significatifs et un changement de stratégie s’avèrent utiles ou non. Seul le temps nous dira comment les choses se dérouleront et je ne manquerais pas de suivre l’évolution de la situation, ainsi que le prochain événement Apple.